Diesel-Skandal: Zulieferer muss 10 Millionen Euro Strafe zahlen

Braunschweig. Ingenieure waren an Manipulationen von Abgas-Werten beteiligt. Das Bußgeld hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig verhängt.

Im Sommer 2018 hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig bereits dem VW-Konzern ein Rekord-Bußgeld von einer Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Abgas-Betrug verhängt.

Mehr als anderthalb Jahre später bitten die Braunschweiger Ermittler nun einen deutschen Zulieferer zur Kasse, der allerdings in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Freitag ungenannt bleibt. Weil die Firma war an der Entwicklung der Manipulations-Software beteiligt gewesen ist, die in Dieselfahrzeuge mit dem Betrugs-Motor EA 189 verwendet wurde, muss sie 10 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Das Geld fließt ebenfalls der niedersächsischen Staatskasse zu.

Firma half VW bei Straftat

Die Entwicklungsingenieure des Zulieferers hatten nach Angaben der Ermittler an der „Entstehung, Nutzung und Weiterentwicklung“ der unzulässigen Abschalteinrichtung mitgewirkt. Damit hätten sie den Volkswagen-Verantwortlichen bei den dort begangenen Straftaten Hilfe geleistet. Die Geschäftsführung des Unternehmens habe das nicht verhindert und somit seine Aufsichtspflicht „in Betrieben und Unternehmen“ verletzt.

Die 10 Millionen Euro Gesamtbuße setzen sich zusammen aus einer Strafe in Höhe von 2 Millionen Euro und einer Abschöpfung des erzielten wirtschaftlichen Vorteils in Höhe von acht Millionen Euro. Der Bescheid sei rechtskräftig.

Die Manipulations-Software sorgte dafür, dass die Dieselfahrzeuge mit dem entsprechendem Motor auf dem Prüfstand die Abgas-Grenzwerte einhielten. Auf der Straße stießen sie aber um ein Vielfaches mehr Stickoxide (NOx) aus.

Mehr zu Volkswagen: