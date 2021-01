FFP2-Maskenpflicht in Bayern: Das sagen die Münchner

Mo, 18.01.2021, 14.09 Uhr

In Bayern ist jetzt das Tragen von FFP2-Masken in Bussen und Bahnen und in Geschäften Pflicht. Einige Kritiker warnen angesichts der neuen Vorschrift vor sozialen Ungerechtigkeiten.