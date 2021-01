E-Autos sind nicht überall umweltfreundlicher als Verbrenner

„Elektroautos – Klimasünder oder Klimaretter?“ Zu diesem Thema hatte das regionale „Scientists for Future“-Netzwerk zu einer virtuellen Online-Infoveranstaltung eingeladen. Gastgeber Lukas Stahl, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Braunschweig, hatte TU-Professor Christoph Herrmann als Referenten gewonnen. Die Videokonferenz war auf 150 Teilnehmer begrenzt, das Interesse war jedoch deutlich größer.

„Zum Wohnen, Heizen und Kühlen gibt es einen immer umweltfreundlicheren Energiemix, nur Autos sind nach wie vor an fossile Energieträger gebunden“, erklärte der Professor für Nachhaltige Produktion und zitierte gleich VW-Chef Herbert Diess: „Ohne einen schnellen Umstieg auf Elektromobilität können wir den Kampf gegen den Klimawandel nicht gewinnen.“ Laut dem Weltklimarat, dem IPCC, müssten mindestens 20 Prozent des Straßenverkehrs elektrisch werden, um die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen.

Sind E-Autos wirklich sauberer? Studien sind widersprüchlich

Elektroautos hätten oft den Ruf, sauber und umweltfreundlich zu sein, erklärte Herrmann. Jedoch hätten Nachrichten in den vergangenen Jahren immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Strom aus fossilen Brennstoffen ihre Klimabilanz trübt. Auch wichtige Materialien für die Herstellung der Batterien wie Lithium, Mangan, Cobalt und Nickel können oft nur mit großem Aufwand und Energieeinsatz und zum Teil unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in Afrika, Australien oder Russland gewonnen werden.

TU-Professor Christoph Herrmann erläuterte seinen 150 Online-Zuschauern, ob Elektroautos wirklich umweltfreundlicher sind als solche mit Verbrennungsmotoren. Foto: Maximilian Wiescher

Laut einer Studie aus dem Jahr 2019, die Herrmann präsentierte, verursachen Elektroautos von ihrer Herstellung bis zu ihrer Entsorgung insgesamt bis zu 28 Prozent mehr klimaschädliche Gase als konventionelle Autos, laut einer anderen Studie dagegen bis zu 43 Prozent weniger. „Was ist wirklich besser? Dafür müssen wir die ganze Lebensspanne des Fahrzeugs betrachten: Rohstoffbeschaffung, Herstellung, Montage, Nutzung und Entsorgung“, erklärte er.

Schon vor dem ersten Kilometer verursachen Autos klimaschädliche Gase

„Wir sehen: Ein Auto mit Verbrennungsmotor verursacht 80 Prozent all seiner klimaschädlichen Emissionen beim Fahren“, erläuterte Herrmann mit Blick auf die dazugehörigen Diagramme. „Das meiste davon kommt natürlich aus dem Auspuff. Wie viel genau, hängt von Gewicht, Fahrstil und Motoreneffizienz ab. Dabei macht es auch kaum einen Unterschied, zu welcher Tages- oder Jahreszeit man fährt oder in welchem Gelände oder ob man in Deutschland, im ländlichen Kanada oder im sehr dicht besiedelten Mexiko City fährt.“

Ganz anders sehe dies bei Elektroautos aus: „Hier verschiebt sich der Großteil der Emissionen in Richtung Produktion. Allein die Herstellung der Batterien und Batteriezellen verursacht die Hälfte aller Emissionen im Lebenszyklus eines Elektroautos. Das heißt: Der Großteil der Emissionen entsteht, bevor der erste Kilometer gefahren ist.“ Ein Elektroauto habe also in dem Moment, wenn es neu vom Band rollt, eine schlechtere Klimabilanz als ein neues Benzin- oder Dieselfahrzeug.

Die Frage sei, nach wie vielen Kilometern der „Break-even“ eintritt, also der Punkt, ab dem das Elektroauto insgesamt sauberer ist als ein Verbrenner. „Der ‚Break-even‘ – und damit auch die Umweltbilanz eines E-Autos – ist von vielen Faktoren abhängig: Von der Klimazone, von der Jahres- und Tageszeit, vom Gelände, in dem man fährt, und natürlich vom örtlichen Strommix“, resümierte Herrmann. „In Skandinavien, wo der Anteil erneuerbarer Energien sehr hoch ist, tritt der ‚Break-even‘ viel früher ein als etwa in Australien, wo es fast 95 Prozent Kohlestrom gibt.“ So sei in Ländern wie Australien, China oder Indien der Strom aufgrund des sehr hohen Anteils an fossilen Brennstoffen praktisch so „schmutzig“, dass ein Elektroauto dort kaum sauberer sei als ein Verbrenner.

Batterierecycling: Klimaschutz nach dem Lebensende eines Autos

Auch am Ende seiner Lebenszeit verursache ein E-Auto noch Klimaschäden, wie Herrmann weiter erklärte: „Gebrauchte Autobatterien können ein Umweltproblem sein, aber man kann sie recyceln. Heutzutage kann man oft bis zu 90 Prozent der Batterie-Materialien zurückgewinnen und daraus neue Batterien herstellen. In der Forschung darüber ist Braunschweig übrigens schon sehr fortschrittlich.“

Die eine einzig wahre Klimabilanz des Elektroautos gibt es nicht

„Ob Elektroautos wirklich umweltfreundlicher sind, hängt also von vielen Faktoren ab“, lautete Herrmanns abschließendes Fazit. „Das erklärt auch, warum die Studien, die ich Ihnen zu Anfang gezeigt habe, zu solch völlig unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Auf jeden Fall wäre es falsch, ein einzelnes Ergebnis herauszugreifen, denn es gibt nicht das eine Ergebnis.“ Elektroautos könnten den Einfluss des Straßenverkehrs auf den Klimawandel reduzieren, jedoch müsse sich dafür auch der Strommix ändern. „Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn die Bundesregierung bis 2030 zehn Millionen E-Autos auf den Straßen haben will, müssen die erneuerbaren Energien mindestens genauso schnell ausgebaut werden. Da gibt es ein großes Potenzial, CO 2 zu reduzieren.“ So gesehen könne der Ausbau der Elektromobilität auch den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben.

Am Ende gab Moderator Lukas Stahl eine Frage aus dem Publikum an Christoph Herrmann weiter: „Wäre denn genug Strom vorhanden, wenn ganz Deutschland auf E-Autos umsteigt?“ „Von der Gesamtstromversorgung her wäre es kein Problem“, antwortete Herrmann. Man müsse nicht befürchten, dass die Stromversorgung in Deutschland zusammenbricht, wenn abends Millionen Elektroautos gleichzeitig an ihre Ladeboxen angeschlossen werden. „Mit intelligenten Ladesystemen könnte man da viel bewirken. Dazu wird übrigens in Braunschweig schon viel Forschungsarbeit geleistet.“