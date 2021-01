Videografik: So funktionieren FFP2-Masken

Di, 12.01.2021, 14.23 Uhr

Bayern führt ab Montag eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften ein. In der Corona-Krise bieten diese Masken einen besseren Schutz vor einer Weitergabe des Virus als einfache Mundschutze.