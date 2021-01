Sa, 09.01.2021, 17.40 Uhr

Bergungsteams haben mutmaßliche Wrackteile im Meer vor Jakarta gefunden. Sie sollen zu einer Boeing 737-500 gehören, die kurz nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt vom Radar verschwunden ist. An Bord waren den Behörden zufolge 62 Menschen. of rescuers showing the debris found