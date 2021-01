Vertriebsvorstand Zellmer: VW soll besser sein als Mitbewerber

Die Volkswagen-Elektroautos ID.3 (oben) und ID.4 stehen auf einer Transportplattform in einem Turm der Autostadt in Wolfsburg.

Wolfsburg. Zellmer erläutert, wie die Marke VW im neuen Jahr zu neuer Stärke finden will. In Zukunft sollen Leistungen zeitlich befristet zugekauft werden.

In Wolfsburg ist viel in Bewegung. Dafür sorgen auch bei VW die Corona-Krise und die Transformation zu Elektro-Mobilität und Digitalisierung. Die Spreizung der Herausforderungen und Probleme ist groß: Zu den von Corona ausgelösten Verkaufsrückgängen kamen zum Beispiel hausgemachte Probleme beim Anlauf des Golf 8 hinzu. Für erheblichen Wirbel sorgt auch der von der EU geplante „Green Deal“, der eine Verschärfung der CO2-Grenzwerte vorsieht.

Klaus Zellmer, seit vergangenem Herbst Vertriebs- und Marketingvorstand der Marke VW und zuvor Chef der Marke Porsche in den USA, erläutert, welche Antworten der Autobauer auf die einzelnen Herausforderungen findet. Die Fragen unserer Redaktion wurden von Zellmer schriftlich beantwortet.

VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer erwartet für den Dezember ein deutliches Anziehen der Verkaufszahlen. Foto: VW

Herr Zellmer, der VW-Konzern will das Profil seiner Marken schärfen, damit sie noch sichtbarer werden. Was verändert sich durch die Neupositionierung der Marke VW konkret?

Wir wollen als Marke Volkswagen bis 2050 CO 2 -neutral sein. Wir stehen darum vor großen Veränderungen auf allen Ebenen bei der Marke: Fahrzeuge, Produktion, Lieferketten und Logistik transformieren wir mit Hochdruck. Es ist unser Ziel, Volkswagen zur begehrenswertesten Marke für emissionsfreie Mobilität zu machen und nach Möglichkeit stets besser zu sein, als unsere direkten Mitbewerber. Das wird natürlich nicht von heute auf morgen überall gelingen, aber es ist unser Anspruch, den wir konsequent verfolgen. Daher werden wir beispielsweise bei der Wertigkeit und Anmutung unserer Fahrzeuge entsprechend nachlegen - aber auch die Handhabung weiter vereinfachen. Gleichzeitig vereinheitlichen wir unseren Auftritt im Handel und im Netz und machen ihn für die Kunden noch attraktiver. Für unser ganzes Team und mich persönlich ist der „Way to zero“ der Marke extrem attraktiv und eine großartige Aufgabe, das mitzugestalten.

Welche Absatzziele verfolgt die Marke VW 2021 für die einzelnen rein elektrischen ID-Modelle? Wie viele ID.3 werden in diesem Jahr verkauft?

Zunächst einmal erwarten wir insgesamt für die Marke nach einem bewegten Jahr einen sehr zulassungsstarken Dezember in Deutschland und einen guten Jahresendspurt - trotz aller Corona-Einschränkungen! Was den ID.3 angeht: Auch hier haben wir bis Mitte Dezember bereits mehr als 55.000 Auftragseingänge für das Fahrzeug verzeichnet, davon sind bereits 28.000 Autos an die Kunden ausgeliefert. Diese Zahl wollen wir im kommenden Jahr deutlich steigern. Dazu kommt gleich in den ersten Monaten des neuen Jahres mit dem ID.4 unser elektrisch betriebenes Weltauto. Von ihm wollen wir bis 2025 in Europa, China und den USA rund 500.000 Fahrzeuge verkaufen. Ich bin zuversichtlich, dass das Auto in den Märkten ein großer Erfolg werden wird. So war etwa in den USA die „1st Edition“ binnen acht Minuten ausverkauft, und in China verfolgten unglaubliche 87 Millionen Zuschauer die ID.4-Premiere im Livestream. In Deutschland startet der Vorverkauf zeitnah Anfang 2021.

Immer wieder ist zu hören, dass Händler beim Umbau zur Elektro-Mobilität nicht mitziehen. Wie reagiert Volkswagen auf die Widerstände der Händler, wenn es um den Verkauf der Elektro-Modelle geht?

An dieser Stelle möchte ich einmal eine Lanze für den Handel brechen, der in schwierigen Zeiten wirklich tolle Arbeit leistet. E-Mobilität ist für uns alle etwas Neues. Darum haben wir auch die Schulung der Händler im Rahmen der Markteinführung des ID.3 mit einem sehr umfangreichen Maßnahmenpaket und einem siebenstelligen Euro-Betrag unterstützt. 6000 Mitarbeiter des Handels waren dabei - das Feedback war extrem gut. Trotz Corona war es die intensivste Marktvorbereitung, die wir bisher je hatten. Die guten Verkaufszahlen und unsere breit angelegten Testkäufe zeigen deutlich, dass die allermeisten Händler voll mitziehen. Wo wir in einzelnen Fällen noch Überzeugungsarbeit leisten müssen, werden wir das mit der nächsten großen Schulung rund um den ID.4 tun, der im ersten Quartal zu den Kunden kommt.

VW will wegen des von der EU geplanten „Green Deal“, der strengere CO2-Grenzwerte beinhalten würde, ein kleines E-SUV vorziehen. Wann und wo soll die Produktion anlaufen?

Der neue „Green Deal“ der EU beschleunigt natürlich unsere Transformation Richtung Elektromobilität noch einmal. Wir werden künftig jährlich etwa 300.000 batteriegetriebene Fahrzeuge zusätzlich produzieren und arbeiten daher mit Hochdruck am Ausbau des Portfolios – auch in den kleineren Segmenten. Wir sind hier in der Pole-Position im Vergleich mit dem Wettbewerb. Und ja, zu den Fahrzeugen wird auch ein kleines E-SUV gehören, bei dem wir derzeit prüfen, ob und wie wir es noch schneller auf den Markt bringen können.

Wie schafft Volkswagen den Spagat, Verbrenner und E-Modelle gleichermaßen als zukunftsgerichtet und umweltfreundlich zu vermarkten?

Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung für den Klimawandel. Mit einem klaren Plan, der weit über bisherige Ansätze hinaus geht. Das ist grüne Pionierarbeit. Bei einer so großen Transformation können sie nicht einfach den Schalter umlegen. So etwas braucht Zeit und erfordert enormen Kraftaufwand. Wir arbeiten daher konsequent in der ganzen Breite am Produktportfolio: Wir verbessern die hocheffizienten Verbrenner weiter und bauen zugleich unser Hybrid-Portfolio mit starken Modellen aus: Golf, Passat, Arteon, Tiguan, Touareg. Sie alle sind jetzt auch als Hybride zu haben. Und damit treffen wir den Kundenwunsch: Jeder dritte Golf ist derzeit beispielsweise ein Hybrid, beim Passat ist es jeder vierte. Wir werden noch eine lange Zeit die verschiedenen Antriebsarten parallel bauen - allein deshalb, weil die Märkte weltweit unterschiedlich reif sind für das Thema E-Mobilität. In manchen Ländern fehlt noch gänzlich die Lade-Infrastruktur, andere Märkte sind schon sehr weit. In mehreren europäischen Ländern hat sich der ID.3 aus dem Stand an die Spitze aller verkauften Fahrzeuge katapultiert - und war das meistverkaufte Auto über alle Antriebsarten hinweg.

Wie will die Marke Volkswagen das Absatzloch für die Modelle Golf und Tiguan überwinden, was sind die geeigneten Instrumente?

Der Golf hatte mit anfänglichen Software-Problemen und einer Markteinführung mitten in der Corona-Zeit sicherlich keinen ganz leichten Start. Das ist bekannt. Die ganze Mannschaft hat unsere Ikone zu alter Stärke zurückgebracht. Der Golf setzt in puncto Digitalisierung, Konnektivität, Sicherheit und Effizienz noch nie dagewesene Maßstäbe. Mit der Verfügbarkeit der wichtigen Modelle GTE, GTI, GTD konnten wir im August und September Rekord-Auftragseingänge erzielen. Im Monat Dezember 2020 dürften die Auslieferungen an Kunden in Deutschland um zehn Prozent über dem Vorjahresmonat liegen, in Europa sogar um 15 Prozent. Von Januar bis Oktober lag der Golf in Europa mit 15 Prozentpunkten Vorsprung an der Spitze vor seinem nächsten Verfolger. Der Titel des Europameisters dürfte ihm daher sicher sein. Beim Tiguan hat sich ein üblicher Effekt gezeigt zwischen Auslauf des Vorgängermodells und Einführung des neuen Modells. Wir mussten unsere Kunden und Handelspartner bei Bestellungen leider ein wenig warten lassen. Im letzten Quartal hatten wir den neuen Tiguan mit vollem Motorenangebot am Start und die Auftragseingänge stiegen deutlich. Und zusätzliche Impulse erwarten wir jetzt vom Tiguan in der Plug-in-Hybrid-Variante. Dass beide Fahrzeuge Vergleichstests in Serie gewonnen haben, zeigt, wie stark die Produkte sind.

Inwieweit kann der Handel einen Beitrag leisten, die Attraktivität der Marke zu steigern?

Wir werden - und das hilft allen Modellen - das Kunden-Erlebnis mit der Marke Volkswagen an den sogenannten Touch Points wertiger und einheitlich gestalten. Beim Händler vor Ort oder digital im Netz. Für die Unterstützung des Handels mit diesen und anderen Maßnahmen werden wir allein in Deutschland einen dreistelligen Millionenbetrag in Euro investieren.

VW will sein Geschäftsmodell perspektivisch umkrempeln, die Fahrzeuge günstiger anbieten und stattdessen Zusatzdienste stärker vermarkten. Wann erfolgt dieser Strategiewechsel, gibt es ein Pilotmodell mit Pilot-Dienstleistungen?

Bislang erzielt Volkswagen seine Umsätze überwiegend mit dem Verkauf der Autos - von Ersatzteilen und Service abgesehen. Mit dem Verkauf von Funktionen „on demand“ kann ein Hersteller den laufenden Betrieb eines Autos viel länger begleiten. Kunden können sich in Zukunft einfach für einen beliebigen Zeitraum zusätzliche Funktionen dazukaufen - etwa vor längeren Fahrten oder Urlaubsreisen. Dazu gehören zum Beispiel größere Reichweiten oder höhere Geschwindigkeiten. Konkret wollen wir in der zweiten Hälfte 2021 damit beginnen, das ACC zubuchbar anzubieten - also den Abstands- und Geschwindigkeit-Assistenten.