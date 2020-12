Todesfälle auf Baustellen: Ein fatales Signal der Länder

In den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres sind bereits mehr Bauarbeiter während der Arbeit gestorben als im gesamten Vorjahr.

Berlin. Arbeitsschutz-Kontrolleure sind gerade in der Pandemie gefragt. Sie dürfen auch beim Bau nicht wegsehen. Das Kernproblem geht tiefer.

Die Möglichkeit, von zu Hause aus arbeiten zu können, ist ein Privileg. Besonders sichtbar wurde das im Frühjahr, als die Wirtschaft herunter fuhr. Es fehlte an Masken, an Desinfektionsmitteln, an Informationen. Als Corona-Helden wurden diejenigen gefeiert, die trotzdem weiter vor Ort arbeiteten. Pflegepersonal, Kassiererinnen, Kita-Angestellte, die einen Notbetrieb aufrechterhielten.