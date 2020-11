„Eure Mitbestimmung sorgt weiter für Augenhöhe“

Die Zeiten ändern sich, die Sorgen bleiben. Und damit braucht es Kümmerer, die selbstbewusst sind, durchsetzungsstark und voller Ideen stecken. Bei Volkswagen beansprucht der Betriebsrat diese Rolle für sich, der die Stimme der Arbeitnehmer ist und sich um ihre Belange kümmert. Daniela Cavallo, stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats, sprach in ihrer Festrede von einer historisch gewachsenen Verantwortung. Am Freitag feierte die Arbeitnehmervertretung in Wolfsburg ihr 75-jähriges Bestehen – wegen Corona in kleiner Rune, der Festakt wurd über das Internet übertragen.

Am Anfang fehlten Lebensmittel und Material

„Vor 75 Jahren ging es hier um ganz grundlegende Dinge. Um Nahrung, um Wohnraum, um einen geheizten Ofen oder um eine heiße Dusche. Es ging um Material für den Wiederaufbau der Fabrik und für die ersten Produkte“, erinnerte Cavallo an die Anfangszeit von Volkswagen und des Betriebsrats nach dem Zweiten Weltkrieg.

Auch heute große Unsicherheit

„Heute, 75 Jahre später, sind unsere Sorgen anderer Natur. Unsere Branche befindet sich an einem Wendepunkt. Gewissheiten, die Jahrzehnte Bestand hatten, lösen sich auf. Unser Kernprodukt definiert sich neuerdings immer stärker über Digitalisierung. Der Antrieb unserer Fahrzeuge, Verbrennungsmotoren mit Diesel und Benzin, das alles hat – zumindest in Europa – eine ungewisse Zukunft vor sich“, sagte sie. Dieser Wandel sorge für große Unsicherheit in der Belegschaft.

„Arbeit ist kein Selbstläufer“

Cavallo verhehlte nicht, dass die Veränderungen und die anziehende Veränderungsgeschwindigkeit, auch den Betriebsrat selbst vor große Herausforderungen stellen. „Überall am Ball zu bleiben, immer mehr Themen in immer kürzerer Zeit für eine immer individuellere Belegschaft anzugehen, das ist eine harte Arbeit“, sagte sie und ergänzte: „Sie erfüllt uns und sie macht uns oft genug auch Spaß. Aber diese Arbeit ist echt kein Selbstläufer.“

Zwangsarbeit bei VW

Cavallo ging auch auf die Wurzeln des Volkswagen-Konzerns im Dritten Reich ein. Auch bei Volkswagen habe es in dieser Zeit Zwangsarbeit gegeben. „Die umfasste etwa 20.000 Menschen aus den meisten europäischen Ländern, gegen die Deutschland Krieg führte. Unter ihnen waren ungefähr 5000 KZ-Häftlinge, die auch aus Auschwitz in die Fabrik am Mittellandkanal kamen“, berichtete sie. Aus diesem historischen Erbe sei inzwischen, „auch dank des permanenten Drucks aus dem Betriebsrat, eine Kultur der Erinnerung und Verantwortung entstanden“.

Briten bestanden auf Mitbestimmung

Wie Cavallo weiter ausführte, ist die Mitbestimmung bei VW auf die Briten, in deren Besatzungszone Wolfsburg nach dem Krieg lag, zurückzuführen. „1949 übergab die britische Militärregierung dem Land Niedersachsen die Kontrolle über das, was damals Volkswagen war. Die Frage, wem das Werk eigentlich gehört, blieb damals noch ungeklärt“, berichtete sie. Denn entstanden sei Volkswagen mit dem Vermögen der Gewerkschaften, das die Nationalsozialisten enteignet hatten. Cavallo: „Klar war damals auf jeden Fall: Die Briten legten fest, dass die Belegschaft hier starken Einfluss erhalten sollte. Sie wollten einen demokratischen Vorzeigebetrieb mit starker Mitbestimmung. Nur unter diesen Bedingungen verzichtete damals der Deutsche Gewerkschaftsbund darauf, die aus seiner Sicht bestehenden Eigentumsrechte am Werk einzuklagen.“

IG Metall verfolgte „Umarmungsstrategie“

Manfred Grieger, bis 2016 Chefhistoriker bei VW, erläuterte in einer anschließenden Diskussionsrunde, dass Gewerkschaftsmitglieder wegen der engen Verbindung des Autobauers mit dem Nationalsozialismus auch in der Nachkriegszeit noch in der Minderheit waren. Daher habe die IG Metall eine „Umarmungsstrategie“ verfolgt, um Nationalsozialisten „in ihre Reihen zu holen“. Dabei habe es Gegenwehr aus dem nazifizierten Arbeitgeberlager gegeben. Auch der erste VW-Chef Heinrich Nordhoff sei kein Gewerkschaftsfreund gewesen.

Geschichte lange verdrängt

Nach seinen Angaben hat VW bis Mitte der 1980er Jahre seine Geschichte verdängt, sich dann aber der Aufarbeitung gestellt. Grieger fordert Unternehmen und Betriebsrat auf, wachsam zu bleiben. „Derzeit nehmen Deutungskämpfe um die Geschichte wieder zu“, sagte er. Das zeige sich in Aussagen wie der des AfD-Politikers Alexander Gauland, der den Nationalsozialismus in Deutschland als historischen „Vogelschiss“ kleinredete, oder der Aussage einer „Querdenken“-Rednerin, die sich mit der NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl verglich. Grieger: „Das provoziert Positionen.“

„Populismus auf Vormarsch“

Stellvertretende Betriebsratschefin Cavallo sprach in ihrer Festrede von „politisch sehr dynamische Zeiten“. „Der Populismus ist weltweit auf dem Vormarsch. Oft scheint es, dass die plattesten Versprechen und die lautesten Rufe von viel Erfolg gekrönt werden. Dagegen haben es differenzierte Ideen und ausgereifter Konsens zunehmend schwerer“, sagte sie. Die Allgegenwärtigkeit des Internets und die dauerhafte Präsenz der Sozialen Medien sorgten „im besten Fall“ zwar für mehr Transparenz und Demokratie. „Aber das alles hat auch eine Schattenseite. Meinungsmache, Fake-News und Hetze begegnen uns immer öfter. All diese Themen sind auch für die Arbeit von uns Betriebsrätinnen und Betriebsräten Chance und Risiko zugleich“, sagte Cavallo.

„Unser Betriebsrat bleibt stark“

Die Ansprüche an die Belegschaftsvertreter würden sich zwar verändern. Nach wie vor gelte aber: „Unser Betriebsrat bleibt stark, und er bleibt erfolgreich. Betriebsrätinnen und Betriebsräte bleiben eure Vertretung. Sie bleiben die starken Stimmen für eure Ideen und für eure Situation. Eure Mitbestimmung sorgt weiter für Augenhöhe.“

„Sozialen Frieden wahren“

Eine weitere Festrede hielt Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Er betonte den aus seiner Sicht hohen Stellenwert der Mitbestimmung. Sie sei kein Relikt aus einer überkommenen Zeit, sondern „die notwendige Grundlage für Modernisierung und Transformation dieses großartigen Unternehmens“. Das gelte noch stärker in Zeiten, „die von großen Unsicherheiten geprägt sind, etwa den um sich greifenden Protektionismus, die aktuelle Corona-Pandemie oder die tiefgreifenden Veränderungen der Automobilindustrie“. Digitalisierung, Globalisierung und die Auswirkungen des Klimawandels veränderten die Arbeitswelt und die Gesellschaft. Die damit verbundenen Veränderungsprozesse müssten so gestaltet werden, „dass sie den sozialen Frieden wahren, unsere Umwelt schützen und unseren Wohlstand erhalten. Und dafür bietet die Mitbestimmung einen verlässlichen Rahmen“, sagte Schröder.

„Mitbestimmung ist Standortvorteil“

Er warnte vor den Folgen einer nach seiner Einschätzung zu strengen europäischen Klimaschutzpolitik. Es dürfe nicht ausgeblendet werden, dass VW und die gesamte Autoindustrie für Niedersachsen, Deutschland und Europa von „ausschlaggebender ökonomischer und sozialer Bedeutung seien. Schröder: „Wer meint, nur mit Klima, Klima, Klima darüber hinweggehen zu können, der irrt.“ Sein Fazit: „Eine starke Mitbestimmung mit starken Betriebsräten und starken Gewerkschaften ist nicht ein Nachteil, sondern ein klarer Wettbewerbs- und Standortvorteil.“