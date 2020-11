Wirecard-Untersuchungsausschuss in Berlin gestartet

Die erste Sitzung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Wirecard-Skandal hat begonnen: Das Gremium mit neun Mitgliedern kam am Donnerstagnachmittag zu seinem konstituierenden Treffen in den Räumen des Bundestags in Berlin zusammen. Dabei wurde der AfD-Abgeordnete Kay Gottschalk zum Ausschussvorsitzenden gewählt.