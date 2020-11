Flexibilität über Rendite – Deutsche sparen in der Krise mehr

Trotz Krise und Kurzarbeit in Rekordhöhe füllt der Deutsche weiterhin sein Sparschwein. Ein finanzielles Polster wird von vielen Menschen in der Krise noch mehr geschätzt als zuvor, zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der Postbank. Mit 83 Prozent gaben rund 12 Prozent mehr an, Geld zur Seite zu legen als noch im Vorjahr.

Im alten Kissenbezug verstecken allerdings die wenigsten ihr neues Erspartes – nur 8 Prozent gaben in der Umfrage an, mehr Bargeld zuhause zu lagern als vor der Pandemie. Verändert hat sich das Sparverhalten dennoch: Fast jeder zweite Befragte (43 Prozent) gab an, dass er sein Geld umgeschichtet habe in der Corona-Krise. Auch wenn viele Banken zuletzt von neuen Depoteröffnungen berichteten – die meisten Sparer bevorzugen Flexibilität vor Rendite, also dem Gewinn, etwa durch Aktien.

Geld ist auf dem Girokonto schnell verfügbar

Jeder Fünfte parkt sein Geld in der Krise auf dem Girokonto – hier winken aufgrund der aktuellen Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank keine Zinsen, sondern das Geld ist der Inflation ausgesetzt. „Für das Girokonto spricht dagegen die zügige Verfügbarkeit des Geldes sowie die hohe Sicherheit mit dem Einlagensicherungsgesetz,“ sagt Tobias Basse, Analyst bei der Nord LB. Durch das Gesetz ist das Vermögen der Kunden bis zu 100.000 Euro geschützt, wenn die Bank in finanzielle Schwierigkeiten gerät.

Die Deutschen halten zu den bekannten Anlagemethoden trotz mangelnder Zinsgewinne – neben den 20 Prozent Girosparern investieren 12 Prozent ins klassische Sparkonto und 10 Prozent sammeln ihre Ersparnisse auf dem ebenfalls kaum verzinsten Tagesgeldkonto. „Offenbar sind viele Sparer nicht ausreichend über bessere Anlagemöglichkeiten informiert“, meint Karsten Rusch von der Postbank. Mangelndes Finanzkenntnisse beobachtet auch Analyst Basse. Zwar sei das Interesse bei Privatkunden an höheren Renditen gestiegen, nur wenige wagten sich aber an die Börse.

Deutsche hinken im internationalen Vergleich hinterher

Corona holt trotz des vorhandenen Sparwillens den deutschen Aktienmuffel nicht aus der Reserve. Das zeigt auch die Kantar-Studie: Zwar spiele jeder fünfte Befragte, der bisher noch nie Wertpapiere erworben hat, mit dem Gedanken, an der Börse in den nächsten zwölf Monaten zu investieren, aber nur 10 Prozent haben in der Krise tatsächlich investiert.

Traditionell legen wenige Deutsche ihr Geld in Aktien an – 2019 besaßen laut dem Deutschen Aktieninstitut nur 9,7 Millionen Aktien oder investierten in Aktienfonds – das sind 15 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren. „In unserem Sparverhalten sind wir von einem Sicherheitsdenken geprägt, das im international Vergleich fast übertrieben sein könnte“, schildert Basse. In den USA besitzt fast jeder Zweite Wertpapiere, auch die Briten und die Holländer sind der Börse gegenüber aufgeschlossener.

Frauen investieren seltener

Unverändert bleibt dagegen die ungleiche Geschlechterverteilung. Bei Frauen setzten nur 3 Prozent der Befragten verstärkt auf den Kauf von Aktien, Fonds und ETFs – bei den Männern waren es viermal so viele. Auch abseits der Corona-Krise meiden Frauen besonders häufig das Investment in Aktienfonds. Das zeigt auch eine Umfrage der Censor-Bank, der Ing-Diba und der Comdirect aus dem vergangenen Jahr. Während 23 Prozent der Männer in Fonds investierten, gaben dies damals nur 13 Prozent der Frauen an.

Gleichzeitig wünschen sich viele Arbeitnehmer nach Angaben einer Studie des Versicherungsverbundes Continentale 2020 ein sicheres finanzielles Polster im Alter. 14 Prozent der Befragten gaben an, dass das Thema Altersvorsorge für sie in der Corona-Krise wichtiger geworden sei. Die Angst, im Alter abzusteigen, sei durch Corona besonders bei Jüngeren und Geringverdienern verschärft worden.

Panik ist ein schlechter Begleiter

Besonders aussichtsreich sind die Lieblingsanlageformen, wie Girokonto, Sparbuch und Tagesgeldkonto, aber nicht für eine zukunftssichere Altersvorsorge. Einsteigern rät Analyst Basse daher zu aktiv gemanagten Fonds. „Je mehr Angst man hat, desto besser ist es, einen Experten zwischen sich und dem Markt zu haben“, ist sich der Nord-LB-Analyst sicher. Panik sei in der Krise ein schlechter Begleiter. Eine goldene Regel dürften (Neu-)Anleger aber laut Basse nicht vergessen: „Man sollte nur das Geld anlegen, das man nicht kurzfristig braucht“.