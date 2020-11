Osterloh zu VWs Zukunftsplänen: „Wir spielen voll auf Angriff“

Dirk Windmüller, Betriebsratschef im VW-Werk Salzgitter, bringt auf den Punkt, was sich wohl nicht nur die VW-Beschäftigten wünschen. „Die Zukunft von Volkswagen findet nicht ohne, sondern mit dem Standort Salzgitter statt“, sagte er in einer Extra-Ausgabe der Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“ zu den Investitionsplänen des Autobauers in den nächsten fünf Jahren. Windmüllers Satz lässt sich übertragen auf die anderen VW-Standorte: Überall investiert das Unternehmen, schafft damit Perspektiven. Der Aufsichtsrat gab das Gesamtpaket von 150 Milliarden Euro am Freitag frei. Knapp 5 Milliarden fließen in unsere Region und teilten sich wie folgt auf:

Pilotanlage für Batterie-Recycling in Salzgitter

In das Motorenwerk Salzgitter fließen nach Angaben des Betriebsrats 800 Millionen Euro. Es ist am stärksten betroffen von der Transformation vom Verbrenner zum durchdigitalisierten und elektrisch angetriebenen Auto. Um weiterhin für Wertschöpfung und Beschäftigung zu sorgen, errichtet VW in der Stahlstadt eine Batteriefabrik, die ab 2024 mit dem schwedischen Partner Northvolt betrieben werden soll. Zudem entsteht unter anderem eine Pilotanlage für das Recyceln von Batterien.

In das Komponentenwerk Braunschweig investiert VW nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Uwe Fritsch mehr als 870 Millionen Euro. Verwendet werden soll das Geld unter anderem für den Ausbau der Fertigung von Batteriesystemen, für Achsmontagen und neue Lenkungen, mit denen Audi- und Porsche-Modelle ausgerüstet werden. Fritsch: „Mit den jetzt beschlossenen Investitionen können wir den Weg der Transformation weiter für die Kolleginnen und Kollegen mitgestalten. Wir sind inzwischen sehr intensiv am Ausbau der E-Mobilität bei Volkswagen beteiligt.“ Das sei die beste Sicherung der Arbeitsplätze in Braunschweig.

1,45 Milliarden für Wolfsburger Produktion

Rund drei Milliarden Euro investiert der Autobauer in seinem Stammwerk Wolfsburg. Knapp die Hälfte – 1,45 Milliarden Euro – fließen in die Produktion. Finanziert wird die Bündelung der Golf-Modelle in Wolfsburg, die Produktion des Tiguan-Nachfolgers und die Fertigung eines zusätzlichen SUV. Außerdem entfallen Investitionen unter anderem auf die Technische Entwicklung, auf den Umbau des Kraftwerks und die Aufwertung der Autostadt.

Basis der Investitionsplanungen ist nach Unternehmensangaben die Annahme, dass die Wirtschaft weltweit in den nächsten fünf Jahren „moderat“ wächst. Über Einsparungen in der Verwaltung und eine Steigerung der Produktivität um 30 Prozent sollen die Kosten für den Umbau des Unternehmens mit aufgefangen werden. Zudem will VW seine Modell- und Ausstattungsvarianten verschlanken, um wirtschaftlicher zu werden – ein Dauerthema, das VW seit vielen Jahren begleitet.

„Finanzielle Ausgangslage grundsolide“

VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch kommentiert die geplanten Investitionen: „Die Transformation des Unternehmens und seiner Marken sowie die strategische Ausrichtung auf die Kernbereiche der Mobilität werden konsequent umgesetzt. Die finanzielle Ausgangsbasis ist vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen in den nächsten Jahren grundsolide.“

Vorstandsvorsitzender Herbert Diess gab sich nach der Investitionsentscheidung selbstbewusst. Weil sich VW früh für den Ausbau der E-Mobilität entschieden habe, sei der Autobauer mit seinen E-Antriebsplattformen und E-Modellen weltweit führend. Er mahnte, beim anstehenden Umbau keine Zeit zu verlieren. „In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, auch bei der Software im Fahrzeug eine Spitzenposition einzunehmen.“ VW könne seine starke Position nur als digitaler Mobilitätskonzern verteidigen. „Dafür haben wir jetzt die Investitionen in die Digitalisierung verdoppelt.“

Osterloh appelliert an Politik in Berlin und Brüssel

Zufrieden gab sich Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh: „Die Investitionen zeigen eindrucksvoll, dass unser Konzern liefert und es wirklich ernst meint mit Transformation, E-Mobilität und Digitalisierung. Wir spielen die nächsten Jahre voll auf Angriff.“ Geld sei aber nur die eine Seite der Zukunftssicherung. Erforderlich seien zudem Planungssicherheit und ein „gemeinsames Verständnis für den Wandel“.

Das gelte nicht nur VW-intern, sondern auch für die Politik in Berlin und Brüssel. Osterloh: „Volkswagen setzt voll auf klimafreundliche, hochvernetzte Mobilität. Aber dafür benötigen wir und unsere Kundinnen und Kunden ein verlässliches Umfeld.“

Weil: VW sichert rund 130.000 direkte Arbeitsplätze

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der für das Land im VW-Aufsichtsrat sitzt, begrüßte das Investitionspaket. Niedersachsen werden dadurch zu einem Zentrum für Elektro-Mobilität mit internationaler Bedeutung. Mit den Investitionen sichere VW in Niedersachsen rund 130.000 Arbeitsplätze direkt und tausende Stellen bei den niedersächsischen Zulieferern. Weil: „Die geplanten Investitionen zeigen, dass Volkswagen konsequent daran arbeitet, die hiesigen Standorte weiter zu modernisieren und zukunftsfähig zu machen.“