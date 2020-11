Corona-Krise drückt Salzgitter AG tief in die roten Zahlen

Die Corona-Krise hat in der Salzgitter AG tiefe Spuren hinterlassen. Vor Steuern machte der Stahlkonzern in den ersten neun Monaten 224,4 Millionen Euro Verlust. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. In der Corona-Krise setzt der Konzern damit seine Abwärtsbewegung fort – bereits das Geschäftsjahr 2019 schloss die Salzgitter AG vor Steuern mit einem Verlust von 253 Millionen ab. Dabei hatte der Stahlkonzern bis September 2019 noch einen Gewinn vor Steuern von 40 Millionen Euro nach eigenen Angaben verzeichnet, nach Steuern rutschte der Stahlriese schon im Vorjahreszeitraum mit knapp 30 Millionen in die Miese.

Aktien fallen und fallen und fallen

Damals hatte Salzgitter jedoch hohe Rückstellungen für eine Kartellstrafe gebildet. Der Verlust des Vorjahres wirkt im Vergleich zu den diesjährigen Werten noch moderat: Bis September beträgt der Verlust nach Steuern noch einmal fast 20 Millionen mehr als das Vorsteuerergebnis – 243 Millionen, so tief steht die Salzgitter AG in den roten Zahlen. Und das hat Folgen:

Nach Angaben der Salzgitter AG verloren Anleger 4,54 Euro pro Aktie in diesem Jahr – das macht bei 100 Aktien einen Verlust von 454 Euro. Bereits im Sommer kündigte der Konzern an, seinen Aktionären zum ersten Mal seit dem Börsengang keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuzahlen. Die Aktie befindet sich mit Ausnahme eines kurzen Hochs Ende 2017 bis Anfang 2018 seit zehn Jahren im Fall, hart schnitt die Corona-Krise im Frühjahr hier noch einmal ein.

70 Prozent weniger Auslastung in Tochterunternehmen

Im zweiten Quartal brach die Auslastung der Tochterunternehmen der Salzgitter AG, wie etwa die Salzgitter Flachstahl, massiv ein. 70 Prozent weniger Aufträge verzeichneten das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Frühsommer habe sich dagegen laut Konzern die Auftragslage wieder belebt, auch der Aktienkurs stieg wieder vorsichtig.

Die Talsohle hält die Salzgitter AG für durchschritten, dennoch rechnet diese Ende des Jahres mit ähnlichen Verlusten vor Steuern wie im Vorjahr – im dreistelligen Millionenbereich. Auch der Umsatz werde sich merklich reduzieren, prognostiziert der Konzern. Und in der Corona-Krise, so unterstreicht die Salzgitter AG, bleibe der wirtschaftliche Verlauf in der ganzen Branche „mit hohen Risiken behaftet“.

Fokus auf Nachhaltigkeitsstrategien

Dennoch blickt der Konzern mit Zuversicht in die kommenden Jahre: „Wir treiben die Sicherung der mittel- und langfristigen Zukunft des Salzgitter-Konzerns voran. Besonders freut mich, dass wir unseren Kunden bereits vor Ende 2020 tatsächlich CO 2 -reduzierten, grünen Flachstahl anbieten können“, sagt Vorstandsvorsitzender Heinz Jörg Fuhrmann und verweist auf die neue Produktion von „grünem“ Flachstahl in Peine.

75 Prozent geringerer CO2-Fußabdruck

In einem Elektrohochofen wird hier Stahlbramme – ein Vorprodukt für die Walz- und Weiterverarbeitungsprozesse – produziert und gegossen. In Salzgitter wird der „grüne“ Stahl anschließend gewalzt. Nach Angaben der Salzgitter AG sei der CO 2 -Fußabdruck dieser Produkte um 75 Prozent kleiner als derjenige aus konventioneller Produktion.

Einen „Meilenstein“ nennt das Konzernsprecher Olaf Reinicke im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Stahlriese investiert hohe Summen in seine Nachhaltigkeitsprogramme. So soll etwa mit SALCOS am Standort Salzgitter mithilfe von Erdgas und grünem Wasserstoff die Direktreduktion von Eisenerz zu Eisen deutlich CO 2 -ärmer werden.

