„Schulabgänger sind in Corona-Zeiten mehr denn je verunsichert“

Droht unter den Jugendlichen eine Generation Corona, die nur schwer den Weg ins Berufsleben findet, weil Praktikumsplätze, Lehrstellen und Hilfe bei der Berufswahl fehlen? In der vergangenen Woche warnte Peter Schürmann, Vorsitzender des Salzgitteraner Vereins Partnerschaft für Lehrstellen, vor solch einer Entwicklung und beklagte: „Viele Jugendliche haben keinen Plan für die Zukunft.“ Nun fordert auch Oliver Bossow, operativer Geschäftsführer der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar und unter anderem verantwortlich für die Berufsberatung, im Interview mit unserer Zeitung: „Jugendliche benötigen in Corona-Zeiten mehr denn je Unterstützung bei der Berufswahl.“

Herr Bossow, droht tatsächlich eine Generation Corona?

Für das aktuelle Ausbildungsjahr haben sich die Befürchtungen zum Glück nicht erfüllt. Nun erleben wir aber erneut einen Shutdown, und wir haben die Sorge, dass sich die aktuell große Unsicherheit auf den Ausbildungsmarkt auswirken könnte und Betriebe bei ihren Planungen für das nächste Jahr weniger Praktikums- und Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Deshalb nehmen wir derzeit mit jedem Ausbildungsbetrieb Kontakt auf, um gezielt Gespräche zu führen.

Wie gut sind Schulabgänger in Corona-Zeiten auf das Berufsleben vorbereitet?

Auch unter ihnen gibt es eine große Unsicherheit. Durch die Schließung beziehungsweise Teilschließung der Schulen fehlen wichtige Informationen. Wir sind aktuell mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Schulen und stellen fest, das der Bedarf an Information riesig ist. Vor allem die Schulabgänger sind mehr denn je verunsichert.

Dabei finden sich auf jedem Kanal Informationen zur Berufswahl.

Ja, das Angebot ist sehr umfangreich. Das ist für die Jugendlichen zum Teil aber auch das Problem. Ihnen fällt es schwer, die Informationen zu sortieren, zu bewerten und einen selbständig formulierten Bewerbungswunsch zu äußern. Das führt dazu, dass die Wahl viel zu oft auf klassische Berufe wie Kfz-Mechaniker oder Verkäuferin fällt. Dabei verfügt unsere Region doch über ein sehr großes, breit gefächertes Angebot an Ausbildungsplätzen.

Selbst wenn die Jugendlichen einen Überblick über das Angebot hätten, woher sollen sie wissen, was sie können und was zu ihnen passt?

Um das herauszufiltern, gibt es ein mehrstufiges Verfahren. Jede Schule ist angehalten, durch einen Check die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln. Das ist eine gute Basis. Gemeinsam mit Bildungsträgern bieten die Arbeitsagenturen in unserer Region an Schulen Berufseignungstests an. Dieses Angebot wird von fast allen Schulen angenommen. In einem weiteren Schritt bieten die Arbeitsagenturen in unserer Region gemeinsam mit Betrieben Kurzpraktika an, die Betriebspraxistage. Und dann gibt es noch die regulären Schulpraktika und natürlich die individuelle Berufsberatung. Es passiert also schon eine ganze Menge bei der Berufsorientierung.

Und doch ist die Abbrecherquote hoch – bundesweit lag sie 2018 bei 26,5 Prozent. Wie kann das sein?

Das ist in der Tat nicht befriedigend und muss verbessert werden. Dazu untersuchen wir die Ursachen und was im Vorfeld verbessert werden kann. Wichtig ist, dass Jugendliche wirklich wissen, worauf sie sich einlassen. Angesichts der Vielzahl neuer Berufe ist es aber oft schwierig. Nicht jeder weiß, was sich hinter einem neuen Ausbildungsberuf verbirgt.

Wichtig ist auch, dass die Betriebe genau darüber informieren, was die Jugendlichen zu erwarten haben. Schulen und Betriebe müssen sich noch enger vernetzen, damit das Bild rund wird.

Welche Rollen müssen bei der Berufsorientierung die Eltern spielen?

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass für Jugendlichen bei der Orientierung wichtig ist, was sie aus ihrem Umfeld – zum Beispiel Freunde oder Fußballtrainer – erleben und erfahren und was ihre Eltern erzählen und empfehlen. Deshalb bieten wir als Arbeitsagentur auch Informationen zur Berufsorientierung nur für Eltern an.

Wie werden diese Veranstaltungen angenommen?

Das ist von Schulform zu Schulform unterschiedlich. Generell gilt: Je höher der angestrebte Schulabschluss der eigenen Kinder ist, desto stärker ist die Beteiligung.

Ist der allgemeine Trend zum Abitur auf Dauer nicht fatal? Was bringt es der Gesellschaft, wenn in ihr immer mehr Akademiker leben, aber immer weniger Handwerker?

Der Trend zu höheren Schulabschlüssen ist unbestreitbar. Allerdings macht nicht jeder Gymnasiast Abitur, und nicht jeder Abiturient studiert. Um die Akzeptanz für eine Ausbildung zum Beispiel im Handwerk zu erhöhen, wäre eine Diskussion über die Chancen und Perspektiven in der dualen Ausbildung hilfreich. Es ist längst nicht jedem bewusst, dass unser Bildungssystem durchlässig ist und viele Chancen und Möglichkeiten bietet. Es ist auch nicht jedem bewusst, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man nach der Ausbildung 40 Jahre lang dieselbe Tätigkeit ausübt. Heute müssen im Laufe eines Berufslebens immer wieder neue Kenntnisse erworben werden.

Was muss an der Berufsorientierung für Jugendliche verändert werden?

Auch hier gilt: Sie muss immer wieder an die aktuelle Situation angepasst werden. Wir als Arbeitsagentur informieren zum Beispiel über Youtube über Berufsbilder. Aktuell arbeiten wir wegen der Corona-Einschränkungen daran, im nächsten Jahr mehr virtuelle Informationen zur Berufsorientierung anzubieten. Dazu könnten auch Besuche in Betrieben gehören, die dann von den Schülern angesehen werden können. Aus meiner Sicht das Wichtigste ist aber, dass alle Beteiligten – Schüler, Eltern, Schulen, Betriebe – ein gemeinsames Bewusstsein haben, wie wichtig eine gute Berufsorientierung ist.

