Um noch in China einreisen zu können, muss man mehrere negative Corona-Tests vorlegen – und danach trotzdem in Quarantäne.

Geschäftsreisende müssen in China in Zwangsquarantäne

Ist diese Reise wirklich notwendig? Diese Frage sollen sich Bürgerinnen und Bürger aufgrund des steigenden Infektionsrisikos stets stellen. Kontakte vermeiden, so lautet die Devise in ganz Deutschland – doch in manchen Branchen ist es schlicht nicht möglich. So warnte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau (VDMA) bereits Mitte Oktober vor einem Beherbergungsverbot für Geschäftsleute: „Ein Übernachtungsverbot für Geschäftsreisende und Monteure wäre gleichbedeutend mit einem Shutdown von Teilen der Wirtschaft. Das kann sich unser Land nicht leisten.“ Die Verbote kamen nicht – und dennoch erschwert Corona die Arbeitsbedingungen für die angeschlagene Branche, die in unserer Region mit vielen mittelständischen Betrieben vertreten ist.

„Selbstverständlich versuchen die Unternehmen, Reisen zu vermeiden. Aber nicht jedes Problem lässt sich über das Internet lösen“, sagte Holger Wuchold, Pressesprecher des VDMA. Maschinen aufbauen oder bei technischen Problemen warten – das geht nicht aus dem Homeoffice. Geschäftsreisen sind für die Branche trotz Corona unabdingbar und mit einem gehörigen Mehraufwand verbunden. Kostenloser Online-Check für Geschäftsreisende Zwar sind die Grenzen seit dem 15. Juli innerhalb der EU wieder frei, aber viele Länder sind bereits Risikogebiet – so etwa alle Nachbarländer Deutschlands. Techniker müssten nach der Rückkehr eventuell in Quarantäne, so Wuchold. Andere Länder haben Deutschland wiederum als Risikogebiet ausgewiesen – die Geschäftsreisen sind stets damit verbunden, die aktuellen Entwicklungen beim Auswärtigen Amt oder bei den lokalen Außenhandelskammern im Auge zu behalten. Da es nicht einfach ist, bei den vielen Maßnahmen den Überblick zu halten, hat die Apothekenrundschau online einen Reise-Check veröffentlicht. Mit drei kurzen Fragen kann man feststellen, ob man reisen darf oder nicht. Allerdings bezieht sich der Fragebogen nur auf Deutschland – richtig kniffelig wird es aber erst, wenn die Geschäftsreisen ins Ausland gehen. China: Manche Quarantäne in unzumutbaren Zuständen China ist etwa ein wichtiger Markt für den Maschinenbau und die Automobilbranche in unserer Region – und fällt mit strikten Maßnahmen auf. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes müssen alle Geschäftsreisenden eine „Health Declaration Form“ ausfüllen – eine Gesundheitserklärung. Das ist auch in anderen Ländern während der Pandemie Standard, in China folgt aber anschließend ein Coronatest und eine 14-tägige Quarantäne – unabhängig vom Ergebnis des Tests. Das Hotelzimmer dürfen die Geschäftsleute dabei nicht verlassen, das Essen wird aufs Zimmer geliefert. Auch das Hotel können sich die Reisenden laut Wuchold nicht aussuchen. „Die Chinesen haben bestimmte Hotels, die vorgeschrieben sind“, sagte er unserer Zeitung. Zudem ähnele die Quarantäne einem Glückspiel. „Manche Quarantäne muss in unzumutbaren Verhältnissen abgeleistet werden“, so der VDMA-Sprecher. China verschärft Bedingungen für die Einreise Nach Angaben des Auswärtigen Amtes zieht China zum 6. November die Daumenschrauben noch an. Eine Gesundheitserklärung wird von der Chinesischen Botschaft nur noch Reisenden ausgestellt, die sowohl ein negatives Corona-Testergebnis beim Nukleinsäuretest als auch beim Antikörpertest nachweisen. Die Tests dürfen nicht älter als zwei Tage sein. „Bei der Testsituation in Deutschland ist das schwierig zu leisten“, beklagte Wuchold. Wer keinen Direktflug bekommt und über ein Transitland, etwa Finnland, fliegt, muss sich hier erneut testen lassen – eine weitere Hürde. „In Zukunft wird es dadurch fast unmöglich einzureisen“, fasst Wuchold zusammen. Einige europäische Länder wie etwa Frankreich stehen seit heute bereits auf der roten Liste Chinas. Dass es auch anders gehe, zeige dagegen etwa Korea. Hier könnten die Servicemitarbeiter nach einem negativen Corona-Test direkt zum Kunden. Der VDMA hofft daher bei Chinas Behörden auf Einsicht. VW entsendet weiterhin Mitarbeiter nach China Auch der VW-Konzern, für den China der wichtigste Absatzmarkt ist, beschäftigt sich mit den chinesischen Regularien. Entsendungen nach China – also dass ein Mitarbeiter dort für längere Zeit arbeitet – finden nach Angaben einer Konzernsprecherin weiterhin statt, allerdings im geringeren Maße. Geschäftsreisen müssten stets von der Bereichsleitung geprüft werden und dürfen nur stattfinden, wenn es „essenziell“ für die Geschäfte sei. „Grundsätzlich hat die Technik einen großen Vorteil gebracht, etwa durch die Video-Call-Nutzung“, sagte die VW-Sprecherin. Aber wie lange kann die Wirtschaft verzichten? Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité warnte, dass die Pandemie Ostern nicht vorbei sei – und mit ihr die vielen Einschränkungen. Können Unternehmen wie VW solange ihrem größten Markt fernbleiben? „Bis auf Weiteres gelten die Regeln, auch das mobile Arbeiten wurde bis Ende des Jahres verlängert“, sagte die Sprecherin. Sollte sich die Lage bis Jahresende entspannen, werde man noch einmal nachjustieren. Technik kann nur ansatzweise Lücke füllen Bei vielen Sektoren können Video-Anrufe übergangsweise die Lücke füllen, die Corona geschlagen hat. Auch im Maschinenbau versuchen die Unternehmen so, Geschäftsreisen zu ersetzen, sagte der VDMA-Sprecher. „Für den technischen Bereich lässt sich dies allerdings kaum abbilden“, erklärte Wuchold. Die neuen Beschränkungen in China bedeuten daher eine weitere Belastung für eine ohnehin schon von der Krise gebeutelten Branche.