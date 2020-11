Seit Februar steht Hildegard Müller an der Spitze des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Nun muss sie die angeschlagene Branche auf Wandel trimmen und gleichzeitig mit der Corona-Krise umgehen.

Der einst mächtigste Lobbyverband des Landes musste zuletzt schmerzhafte Niederlagen einstecken. Aus einer neuen Kaufprämie für Pkw mit Verbrennermotoren wurde nichts, viele Städte setzen stattdessen in der Pandemie auf einen Wandel in den Städten – und verdrängen das Auto. Im Interview spricht Hildegard Müller über die Folgen der Corona-Pandemie, den Platzkampf zwischen Fahrrad und Auto in den Innenstädten und über ein mögliches Tempolimit.

Frau Müller, Sie stehen seit zehn Monaten an der Spitze des VDA. Geholt wurden Sie als Industrieexpertin mit engen Drähten in die Politik, um den Technologiewandel zu begleiten. Jetzt müssen Sie die Krise verwalten. Wie gehen Sie damit um?

Hildegard Müller Ich habe große Erfahrung mit Transformationsprozessen. Und die Automobilbranche verändert sich gerade sehr. Ich habe gelernt, dass Diskussionen über den Wandel ehrlich sein müssen. Wandel ist nicht schwarz und weiß, Wandel entsteht dazwischen. Die Automobilindustrie will den Beweis antreten, dass moderne Industriepolitik mit Klimaschutz gut zusammen funktionieren kann.

Ihre beiden männlichen Vorgänger hatten es sehr schwer: Was werden Sie anders machen?

Wir machen vieles anders. Ich setze auf offene Kommunikation nach innen und außen. Und bekomme positive Antworten.

VDA-Präsidentin Hildegard Müller wehrt sich gegen Fahrverbote und Pop-Up-Radwege. Foto: Stefan Finger/laif

In den Wandel bricht nun die Corona-Krise. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die Pandemie tiefere Spuren hinterlässt als bislang befürchtet?

Müller: Unsere Branche investiert, gerade jetzt in der Krise: 50 Milliarden Euro gehen in neue Antriebe, vor allem Elektro, 25 Milliarden Euro in die Digitalisierung der Fahrzeuge. Zugleich haben wir wegen Corona weniger Umsatz, in Europa bei den Pkws minus 25 Prozent, bei den Nutzfahrzeugen etwa minus 30 Prozent. Für die Zuliefererindustrie ist die Lage zum Teil dramatisch, und das wird voraussichtlich bis 2022 nicht besser.

Muss die Politik mehr gegensteuern?

Müller: Die Bundesregierung hat viel Richtiges getan. Einiges muss aber noch umgesetzt werden, die Hilfen müssen in den Betrieben ankommen. Höchst problematisch finde ich, dass der Europäische Aufbauplan, der im Mai verhandelt wurde, noch nicht umgesetzt ist. Vor Mitte nächsten Jahres wird das wohl auch nichts. Das dauert alles viel zu lange. Die Wirtschaft ist jetzt in der Krise, sie braucht jetzt Hilfe, damit die Unternehmen und Jobs erhalten bleiben.

Ist die Verbrennerprämie vom Tisch?

Müller: Ja, da gibt es derzeit keinen Diskussionsbedarf.

Die Krise bei den Nutzfahrzeugen könnte gelindert werden, indem die vielen alten Dieselbusse im öffentlichen Nahverkehr erneuert werden.

Müller: Alte Busse müssen aus dem Verkehr. Es gibt neue und bessere, mit modernem Diesel und Elektro. Die Kommunen sollen von der EU in der Beschaffung dieser modernen Nutzfahrzeuge unterstützt werden. Angekündigt ist das alles, es wird nur nicht umgesetzt. Da muss die EU schneller werden. Das ist wichtig gerade für finanzschwache Kommunen.

Müller: VW setzt voll auf die Elektromobilität, andere Autobauer wollen mehrgleisig fahren. Wie sehen Sie das?

Wir brauchen alle Technologien, Verbrenner und Elektro, um die Klimaziele zu erreichen. Wir müssen die Kraftstoffe auf nachhaltige Ressourcen umstellen und Ökostrom in die Ladestationen bringen. Jedes Unternehmen trifft in diesem Rahmen dann eigene unternehmerische Entscheidungen, welche Antriebe es auf den Markt bringt. Wettbewerb hat unsere Industrie stark gemacht, dabei bleiben wir.

Viele Städte nutzen die Corona-Krise, um die Städte autofreier zu machen.

Müller: Die Leute wollen keine Fahrverbote und Sperrungen der Innenstädte, weil sie dann nicht mehr zur Arbeit kommen. Fahrverbote und Schilder sind ist die Politik der 80er. Heute leben wir in einer digitalen Welt, also müssen auch die Städte, die Straßen und Parkräume smart werden. Die Bürger haben einen Anspruch, dass der Verkehr so digital ist wie ihr Handy und ihr Auto zu möglich machen: Digitale Leitsysteme, On Demand Ride-Pooling, Carsharing und das alles digital vernetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Wir brauchen einen Plan für smarte Mobility in Städten, die Städte und Kommunen müssen aufholen und den Vorteil der modernen Autos nutzen.

Oder auch Pop-Up-Radwege, aufgestellte Poller und gesperrte Innenstädte.

Müller: Wer das Auto aus der Innenstadt verbannt, vergrößert nur die ÖPNV-Lücke, die schon jetzt gewaltig ist. Wenn Experten zusammenrechnen, was überall in Europa an Maßnahmen gegen dem Autoverkehr geplant wird, kommen sie auf eine Lücke von 250 Milliarden Personen-KM im Jahr, die da entsteht. Und das ist im Kern eine ÖPNV-Lücke, denn die Menschen überbrücken die Lücken im Nahverkehr durch das eigene Auto. Vom Haus zum Bahnhof, zum Bus, auf dem kurzem Weg zur Arbeit, der Familieneinkauf am Samstag. Die Kommunen müssen den ÖPNV weiter ausbauen, smarter machen, digitalisieren, damit er mit dem Vorteil des Autos mithalten kann. Wenn man einfach nur ganze Straßenzüge sperrt und nicht zugleich den ÖPNV ausbaut, kommen die Menschen nicht besser voran, sondern fahren Umwege. Das ist keine Politik, sondern politisches Theater.

Provisorische Radwege, sogenannte Pop-Up-Radwege wie hier in Hamburg, wurden in der Pandemie in vielen Städten errichtet. Foto: Markus Scholz / dpa

Es gibt doch öffentliche Verkehrsmittel.

Müller: Und viele sind auch sehr gut. Aber es sind eben nicht genug. Versuchen Sie mal, aus ländlichen Gebieten in Schleswig-Holstein, in Thüringen, in NRW in die Stadt zu kommen. Die Bahn hat viele Regionalbahnhöfe geschlossen, der Landbus fährt zu selten und noch seltener vor der Haustür. Verkehrspolitik muss sich an der Lebensrealität der Menschen orientieren. Der Mikrokosmos von Großstadtinseln ist der falsche Maßstab.

Das sehen einige Landesregierungen anders.

Müller: Ja, und die Bürger halten davon wenig, wie alle Umfragen zeigen. Wenn wir die Mobilitätswende wollen, brauchen die Menschen entsprechende Angebote.

Werden Sie die juristische Auseinandersetzung suchen?

Müller: Das werden die Bürger selbst machen, und die Unternehmen und Geschäfte, die man nicht mehr erreichen kann.

Einige Städte wollen Gebühren einführen, um den Verkehr zu reduzieren.

Müller: Mobilität darf kein Privileg der Besserverdienenden werden. Wie soll denn der Bäcker zur Arbeit kommen, wenn noch kein Bus fährt. Wie kommt der Handwerker zur Baustelle, wie kommt der Großeinkauf nach Hause? Wer die realen Bedürfnisse der Bürger ignoriert, erzeugt Frust. Dem Klima hilft das nicht. Nochmal deutlich gesagt: Wir wollen die Mobilitätswende, aber wir werben dafür, den Menschen auch entsprechende attraktive Angebote zu machen.

Sie sprechen von der Meinung der Bevölkerung. Diese Meinung hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, wie etwa die Diskussion um das Tempolimit zeigt.

Müller: Auch bei der Diskussion über das Tempolimit sind wir nicht im 21. Jahrhundert. Man fordert Blechschilder mit einer fixen Zahl. Das ist sowas von 80er. Wir können das Tempo doch digital regeln, smart, an die Lage angepasst, an das Wetter, die Tageszeit, den Verkehr. Warum braucht man bei gutem Wetter auf einer dreispurigen, leeren Autobahn ein Tempolimit von 130 kmh? Die Tempolimit-Debatte muss die analoge Welt verlassen und sich in die digitale Zeit transformieren.

Wird bei den Konzernen mutig genug am autonomen Fahren gearbeitet?

Müller: Unsere Unternehmen sind doch viel weiter als die Infrastruktur. Für autonomes Fahren brauchen wir 5G, und das müssen Bund, Länder und Kommunen jetzt bauen, und zwar an jeder Milchkanne! Wenn 5G morgen da wäre, hätten wir übermorgen die Autos dazu auf dem Markt. Wir können das, wir sind die deutsche Automobilindustrie.

Mehr zum Thema Mobilität: