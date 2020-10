18 Millionen für 32 E-Busse in unserer Region

Wer künftig in einen Bus der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig steigt, wird auf das gewohnte Diesel-Brummen verzichten müssen. Das Unternehmen investiert dank öffentlicher Fördermittel 18 Millionen Euro in 32 neue Elektro-Busse. Bis 2025 will die KVG ein Viertel ihrer 185 Busse umfassenden Flotte elektrifizieren. Im Interview erläutert KVG-Geschäftsführer Axel Gierga die Strategie des Unternehmens, woher das Geld für die Investitionen kommt, und macht sich für einen Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stark.

Herr Gierga, wie kommt es zu der Entscheidung, gleich 32 Elektro-Busse bestellen zu wollen?

Die KVG war im Regionalverband Großraum Braunschweig an der Entwicklung des Klimaschutzkonzepts beteiligt. Deshalb fühlen wir uns dem Konzept verpflichtet und nehmen den Klimaschutz ernst. Unsere Gesellschafter sind die Kreise und Städte im Verkehrsgebiet der KVG, sie tragen das Konzept mit und wollen den Umstieg auf die Elektro-Mobilität ausdrücklich. Dabei geht es zwar in erster Linie um das Einsparen von CO 2 , aber nicht nur: Ein weiteres Ziel ist, dass unsere Busse leiser werden. Und das werden sie dank der E-Motoren.

Wie finanzieren Sie die Busse?

Wir haben uns in einer Ausschreibung um Fördermittel des Bundes und des Landes beworben und den Zuschlag erhalten. Das macht uns durchaus stolz. Von Bund und Land wird die Gesamtförderung in Summe voraussichtlich etwa 12 Millionen Euro erreichen. Hinzu kommen zirka 6 Millionen Euro von der KVG.

Warum ist die Wahl auf Elektro-Busse gefallen und nicht auf Busse mit Brennstoffzelle?

Busse, die von einer Brennstoffzelle angetrieben werden, befinden sich noch in der Phase eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts. Da sind E-Busse schon deutlich weiter. Wir benötigen Fahrzeuge, die alltagstauglich sind. Das versprechen wir uns von den E-Bussen.

Von welchem Hersteller werden Sie die Busse beziehen?

Die finale Entscheidung ist noch nicht gefallen, weil wir die Bestellung ausgeschrieben haben und das Verfahren noch nicht beendet ist. Interesse an dem Auftrag haben elf Hersteller aus dem In- und Ausland bekundet. Deutsche Hersteller waren bisher bei der Entwicklung von E-Bussen sehr zurückhaltend. MAN hat vor sechs Monaten einen E-Bus vorgestellt, Aber es gibt eine Reihe weiterer Anbieter mit guten Konzepten.

Dabei ist die Reichweite ein entscheidender Aspekt?

Ja, das ist der Punkt. Aus wirtschaftlichen Gründen laden wir unsere E-Busse über Nacht im Depot. Die Reichweite am Tag muss dann 250 bis 300 Kilometer betragen.

Hat die KVG E-Bus-Erfahrung?

Ja, wir haben aktuell fünf E-Busse im Bestand, die 2017 und in diesem Jahr angeschafft wurden. In den ersten Vergaben hat sich Sileo aus Salzgitter als Anbieter durchgesetzt. Bei den Fahrgästen und in der Öffentlichkeit kommen diese Busse sehr gut an.

Wie sind Ihre Erfahrungen?

Die Busse haben viele innovative Elemente. Dazu gehören eine völlig neue Fahrzeug-Architektur und auch die Zellüberwachung. Aktuell haben wir allerdings kleine Probleme mit der Zuverlässigkeit, dabei geht es häufig um Probleme in der Kommunikation zwischen Ladegerät und Batteriezellen. Aber die Sileo-Crew arbeitet intensiv und lösungsorientiert mit unseren Werkstätten zusammen.

Sehen sie E-Busse auf Batteriebasis als Zwischenlösung, bis Brennstoffzellen verfügbar sind?

Ich denke, dass das noch einige Jahre dauern wird. Ohnehin bin ich überzeugt davon, dass es künftig nicht mehr nur den einen Antrieb geben wird und damit auch keine Siegertechnik. Für jede Betriebsform wird es eigene Lösungen geben, alle mit dem Ziel, Ressourcen zu schonen und den CO 2 -Ausstoß zu senken. Wir werden zum Beispiel im nächsten Jahr weitere vier Busse mit Mild-Hybrid-Antrieb in Betrieb nehmen. Dabei wird der E-Motor die Fahrzeuge nur beim Anfahren unterstützen. Wir gehen von einer Kraftstoffersparnis von

10 Prozent aus. Diese Fahrzeuge werden im Stadtbetrieb eingesetzt.

Wann wird die KVG den letzten Bus mit Dieselmotor bestellen?

Unser Konzept sieht das Jahr 2030 vor. Unsere Busse fahren bis zu 20 Jahre. Das wäre dann das Jahr 2050. Wenn wir die europäischen Vorgaben ernst nehmen, dann sollten wir bis dahin unsere Flotte dekarbonisiert haben. Bis 2030 wollen wir den CO 2 -Ausstoß um 40 Prozent gegenüber 2018 senken. Auch damit liegen wir gut im Korridor der deutschen CO 2 -Minderungsziele.

Wie ordnen Sie die KVG mit ihrer Strategie der CO 2 -Vermeidung im Vergleich zu anderen Mobilitätsanbietern des öffentlichen Sektors ein?

Innerhalb Deutschlands ist Hamburg der Leuchtturm, wenn es um die Umstellung der Mobilität geht. Auch Berlin tut sehr viel, ebenso Hannover und Osnabrück. In diese Kette reihen wir uns durchaus selbstbewusst ein. Das alles sind Unternehmen, die vorangehen – und wir gehören dazu. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass andere Länder in Europa viel weiter sind.

Wen meinen Sie?

Ich denke zuerst an die Niederlande und auch an Norwegen. Dort werden die Flotten viel schneller und umfassender auf neue Antriebstechniken umgestellt.

Auf dem Pkw-Markt fahren Stromer immer noch in der Nische. Branchenkenner führen dies auch auf die mangelnde Verfügbarkeit von E-Autos zurück. Stehen ausreichend E-Busse zur Verfügung?

Davon gehe ich aus. In den Niederlanden werden zurzeit pro Jahr 600 E-Busse neu zugelassen. Das sind fast so viele, wie in ganz Deutschland unterwegs sind. Ich erwarte, dass die Busse geliefert werden, wenn wir unseren Auftrag vergeben.

Wie wirkt sich Corona auf den Busbetrieb aus?

Wir hatten dramatische Einbrüche in den Monaten des Lockdowns. Die Menschen, die trotzdem mit uns gefahren sind, waren oft sehr dankbar. Im September waren wir bereits wieder bei 85 bis 90 Prozent des Vorkrisenniveaus. Deshalb erfüllen uns die nun wieder rasant steigenden Infektionszahlen mit großer Sorge.

Wie sehen Sie die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs?

Der Verkehrssektor hat bislang keinen Beitrag geleistet, wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht. Null! Wenn der Verkehrssektor aber einen Beitrag leisten soll, dann kann es nicht so weitergehen wie bisher. Die Autohersteller setzen zunehmend auf die E-Mobilität. Allerdings fehlen noch ausreichend Modelle. Von der Bahn ist kurzfristig auch nichts zu erwarten, weil die Planungszeiträume sehr langfristig sind. Bleiben noch Lkw und Busse. Gerade die Busse sind geeignet, schnell und flexibel umweltpolitische Ziele zu erreichen.

Die Fahrgastzahlen zeigen das allerdings noch nicht. Wie wollen Sie die Menschen zum Umsteigen bewegen?

Durch attraktive Angebote und sanften Druck, wie in sogenannten Push-and Pull-Konzepten im Mobilitätsmanagement vorgesehen. Push Faktoren sind zum Beispiel Parkraumbewirtschaftung, CO 2 -Bepreisung und City-Maut. Pull-Faktoren hingegen steigern die Attraktivität des ÖPNV-Angebots wie flexible Bedienformen oder eine Komfort-Verbesserung. Zudem müssen Busse und Fahrräder noch mehr Platz bekommen und besser miteinander verzahnt werden.

Das gelingt in der Stadt sicher leichter als auf dem Land, wo Busse oft nur selten fahren.

Es gibt zweifellos ein Stadt-Land-Thema. Je ländlicher die Region ist, desto schwieriger lassen sich attraktive Angebote aufbauen. Dafür ist die Unterstützung der Politik erforderlich, sonst kann es nicht funktionieren.

Muss an der Preisschraube gedreht werden?

Der Tarif muss weiterentwickelt und attraktiver werden, das bedeutet aber nicht automatisch eine Preissenkung. Denn der Betrieb der Busse muss auch durch die Fahrpreis-Einnahmen refinanziert werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, die Verkehrswende wird nicht allein über preispolitische Maßnahmen gelingen.

Sollten doch mehr Menschen in den Bus umsteigen, wie viele Busse müssten Sie anschaffen?

Eine echte Verkehrswende würde dem öffentlichen Personennahverkehr ein 30 Prozent höheres Fahrgastaufkommen in Bussen und Bahnen bringen. Dieses Szenario haben wir bei uns durchgerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Investitionsbedarf sehr überschaubar wäre. Soll heißen: Wir sind vorbereitet.

Information

Die KVG hat ihren Sitz in Salzgitter und beschäftigt 430 Mitarbeiter.

Die Flotte umfasst 185 Busse, die jährlich bis zu 13 Millionen Fahrgäste befördern.

Das Verkehrsgebiet umfasst die Städte Salzgitter und Bad Harzburg sowie die Kreise Helmstedt und Wolfenbüttel. Die KVG bedient 60 Linien.