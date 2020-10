Video statt Versammlung: Corona zwingt VW zu digitaler Info

Weil das Coronavirus die Zusammenkunft vieler tausend Menschen an einem Ort verhindert, will Volkswagen auf eine digitale Mitarbeiter-Information ausweichen. Das kündigen Betriebsratschef Bernd Osterloh und Personalvorstand Gunnar Kilian in einem knapp sechsminütigen Video an die Belegschaft des Autobauers an. Diese Information wird in der Autostadt aufgezeichnet und soll nach VW-Angaben Ende Oktober/Anfang November im Intranet veröffentlicht werden.

„Viele machen sich Sorgen“

Wichtig sei es, den Kontakt zu den Belegschaften in den einzelnen Werken zu halten. Das gelte besonders in Corona-Zeiten, sagt Osterloh. „Sehr viele Menschen machen sich Sorgen: Wie geht es weiter mit der Automobilindustrie und mit der Wirtschaft in Europa?“ Dem Betriebsrat sei es wichtig, den Mitarbeitern zu vermitteln, wo Volkswagen aktuell stehe, welchen Nachholbedarf das Unternehmen habe, und in welche Richtung es sich künftig entwickele.

Versammlungen müssen ausfallen

Kilian betont in dem Video, dass das Coronavirus vieles bei VW durcheinandergebracht habe. So habe er geplant, in diesem Jahr wenigstens eine Betriebsversammlung in jedem Werk zu besuchen. Das sei aber unter den aktuellen Umständen nicht möglich, weil die Betriebsversammlungen ausfallen müssten. Dennoch seien das Unternehmen und der Betriebsrat bemüht, alle Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten. Dafür sei eine digitale Mitarbeiter-Information am besten geeignet.

Vorstände informieren

Nach Angaben Kilians werden Konzernchef Herbert Diess und Osterloh die aktuelle Situation von Volkswagen erläutern. Außerdem würden er, VW-Markenchef Ralf Brandstätter, Komponentenchef Thomas Schmall und Carsten Intra, Leiter von VW-Nutzfahrzeuge, informieren. So würden alle Bereiche der VW AG abgedeckt. Weil traditionell zum Jahresende die Planungsrunde anstehe, in der Investitionen für die nächsten Jahre beschlossen werden, verspreche die Mitarbeiter-Information spannend zu werden.

Betriebsrat sammelt Fragen

Osterloh kündigte an, dass in zwei Gesprächsrunden mit den genannten Teilnehmern Fragen der Mitarbeiter beantwortet würden. Die Fragen werden zuvor vom Betriebsrat gesammelt. Anliegen der Mitarbeiter, die in den Gesprächsrunden nicht erörtert würden, sollen laut Osterloh im Anschluss per E-Mail oder am Telefon geklärt werden. Mit Rücksicht auf die Beschäftigten in der Produktion werde die Mitarbeiter-Information aufgezeichnet, sagte er. Außerdem würde im Werk Wolfsburg der Betriebsrats-Dialog über Skype fortgesetzt.

Kein Ersatz für Betriebsversammlung

Osterloh betonte, dass die digitale Mitarbeiter-Information kein Ersatz für reguläre Betriebsversammlungen sei. Das erlaube schon das Betriebsverfassungsgesetz nicht. Auch Kilian unterstrich, dass der direkte Kontakte „durch nichts zu ersetzen“ sei. Daher hoffe er, dass die Corona-Pandemie durch Impfstoffe und Medikamente rasch bekämpft werden könne „und wir wieder zusammenkommen können“. VW sei dank seiner eigenen Testkapazitäten gut aufgestellt und könne schnell reagieren, sagte Kilian. „Wir können nach wie vor sagen: Arbeiten bei VW ist auch unter Covid-19 sicher.“

