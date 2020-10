Trotz Corona-Krise – Auerswald investiert in neue Maschinen

Nicht nur bei Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln hat die Corona-Pandemie aufgezeigt, wie abhängig der deutsche Markt von globalen Warenströmen ist. Auch Telefonanlagen lassen sich meist nicht von heute auf morgen herzaubern, weil sie zum Beispiel in China gefertigt werden. Nicht so bei Auerswald in Schandelah im Kreis Wolfenbüttel. Die Firma mit ihren rund 180 Beschäftigten ist nach eigenen Angaben deutschlandweit das einzige Unternehmen in der Branche, das noch von der Entwicklung, über die Produktion bis zum Marketing und Vertrieb alles unter einem Dach anbietet. In der Krise war das ein Vorteil – und für Auerswald Motivation, mehr in den Standort zu investieren. „Wir haben fast eine halbe Million Euro in zwei neue Automaten investiert“, berichtet Geschäftsführer Christian Auerswald.

Geschäftsführer Christian Auerswald (von links),Teamleiter Oliver Rix, Marketing-Managerin Regina Dettmer, Verkaufschef Axel Klößner und Fertigungsleiter Tino Mannani neben den neuen Maschinen. Foto: Hannah Schmitz

Das Unternehmen hat 2018/2019 – das Wirtschaftsjahr läuft bei Auerswald vom 1. Oktober bis zum 30. September – einen Umsatz von 17,2 Millionen Euro verbucht. Zum Gewinn macht der Mittelständler keine Angaben. Im Geschäftsjahr 2017/18 blieb laut Bundesanzeiger aber ein Überschuss von rund 174.000 Euro. Im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019/2020 muss der Telefonanlagen-Hersteller einen Umsatzeinbruch von etwa 17 Prozent auf 14,7 Million Euro hinnehmen.

Ausstattung fürs Homeoffice boomt, Großaufträge fehlen

„Die Großprojekte fehlen uns in diesem Jahr. Sie sind aber zum Glück aufgeschoben und nicht aufgehoben“, berichtet Auerswald. Die Absatzzahlen etwa bei kleinen Bürotelefonen – Ausstattung fürs Homeoffice – seien hingegen gestiegen. Im laufenden Geschäftsjahr will der Hersteller bereits wieder das Umsatzniveau von 2018/19 erreichen, im Jahr darauf wachsen. Dazu beitragen soll die Auftragsfertigung, die die neuen Maschinen ermöglichen.

Zum einen hat Auerswald einen neuen Pastendrucker angeschafft, der Lötpaste millimetergenau auf Leiterkarten aufträgt. Zum anderen hat der Mittelständler in ein 3D-Inspektionssystem investiert, dass die Arbeit des Druckers überprüft und Fehler so gut wie ausschließt. Laut Teamleiter Oliver Rix ist das eine „wesentliche Verbesserung“. Das System sei effizient, spare Zeit für eine mögliche Nacharbeit ein – und außerdem gegebenenfalls Geld. Denn ein Bauteil auf einer Leiterkarte, zum Beispiel ein kleiner Datenträger, könne schon mal bis zu 200 Euro kosten.

Auerswald: Kundenakquise bisher erfolgreich

In die Auftragsfertigung, also in die Produktion für Fremdfirmen, ist Auerswald zu Beginn des Jahres eingestiegen. „Da zeichnete sich schon ab, dass viele Unternehmen Liefer-Engpässe wegen Corona haben werden“, sagt Auerswald. In seinem Unternehmen könne nun jede Art von Leiterkarte produziert werden. Wie Fertigungsleiter Toni Mannani berichtet, hat Auerswald bereits fünf Kunden gewonnen, unter anderem aus der Verkehrstechnik und der IT. Ziel sei, ein Kundenkontingent aufzubauen und Kunden nicht nur bei der Fertigung zu helfen sondern auch beratend zur Seite zu stehen, etwa wenn es um das Layout der Leiterkarten gehe.

Monteurin Anja Trüe prüft die fertig zusammengebauten Telefonanlagen. Funktioniert jede Taste, gibt jede einen Ton? Foto: Hannah Schmitz

Auerswald plant, dass sich die knapp 400.000 Euro teure Investition in zwei bis drei Jahren amortisiert hat und die Auftragsfertigung schon Ende dieses Jahres 5 bis 10 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Mittel- bis langfristig könnte sie ein Fünftel zum Gesamtumsatz beitragen. Aktuell wird die Leiterkarten-Fertigungslinie an fünf Tagen in einer Schicht gefahren, in Spitzenzeiten in zwei Schichten. Ziel ist die Vollauslastung mit Dreischicht-Betrieb an sechs Tagen. „Wir wollen die Auftragsfertigung aber sukzessive und gesund aufbauen“, betont Klößner.

„Deutschland hat als Fertigungsstandort Zukunft“

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich mit Corona auch ein anderes Bewusstsein bei Kunden gebildet hat. „Denn eine große Abhängigkeit vom globalen Handel ist gerade für den Mittelstand schwierig“, sagt der Verkaufschef. Es werde in Zukunft mehr Wert auf Qualität gelegt und weniger auf den letzten Cent bei den Kosten geschaut. „Das Umdenken ist da. Wir sehen deshalb für Deutschland die Möglichkeit, als Fertigungsstandort nach vorn zu kommen.“ Sieht sich Auerswald also bestätigt in seinem Kurs, seit Jahren in unserer Region zu produzieren? „Absolut.“