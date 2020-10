Türkische Exil-Opposition in Berlin versammelt

Di, 06.10.2020, 15.51 Uhr

In Berlin sind prominente Vertreter der türkischen Exil-Opposition zusammengekommen. Bei einer Veranstaltung unter dem Titel "Frieden im Mittelmeerraum - Solidarität mit Demokraten in der Türkei" rufen sie zur Unterstützung der Demokratie in der Türkei auf.