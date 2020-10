„Wir sind die Zukunft“

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut.“ Etwa 150 Auszubildende und dual Studierende zogen am frühen Freitagabend durch die Braunschweiger Innenstadt, um unter anderem gegen den Stellenabbau in der Corona-Krise zu demonstrieren. Aufgerufen zur Demonstration und Kundgebung auf dem Schlossplatz und vor dem Staatstheater in Braunschweig hatte die IG-Metall-Jugend aus Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter-Peine. Sie wurden unterstützt von der DGB- und Verdi-Jugend.

Viele Unternehmen wollen Arbeitsplätze streichen

Aktuell vergeht kaum eine Woche ohne Hiobsbotschaften aus Unternehmen, die im großen Stil Arbeitsplätze abbauen wollen. Das gilt zum Beispiel für den Nutzfahrzeugbauer MAN, der zum VW-Konzern gehört. Das Unternehmen will 9500 Stellen streichen. Dem Werk Salzgitter droht der Abzug der Komponenten-Produktion.

Sabri Pugar (18) ist Auszubildender im ersten Lehrjahr bei MAN in Salzgitter, Foto: Andreas Schweiger

„Wir haben in der Kennenlernwoche die Nachricht vom Stellenabbau erhalten“, sagte am Rande der Demonstration Sabir Pugar (18) aus Wolfenbüttel unserer Zeitung. Er ist bei MAN Auszubildender im ersten Lehrjahr. „Wir hatten zuerst Angst um unseren Ausbildungsplatz“, sagte er. Nun fürchte er Perspektivlosigkeit nach der Lehre. „Dabei wurde uns bei der Bewerbung ein fester Arbeitsplatz versprochen“, sagte er. Can Tosun, Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei MAN in Salzgitter, kritisierte, dass Unternehmen die Corona-Krise als Vorwand nutzten, um Stellen zu streichen. Vor diesem Hintergrund sei er „total enttäuscht von MAN“.

IG Metall warnt vor „Generation Corona“

Die IG Metall befürchtet, dass Lehrlinge und dual Studierende die Verlierer der Corona-Krise werden könnten, eine „Generation Corona“ drohe. Steffen-Michael Niegebar, Jugendvertreter bei Sitech in Wolfsburg, forderte die Teilnehmer auf, dagegen zu kämpfen. Ein fester Zusammenhalt und ein gemeinsames Ziel seien die besten Mittel gegen Perspektivlosigkeit, sagte er. Nur gemeinsam könnten sich die jungen Menschen dagegen wehren, dass Arbeitsplätze abgebaut werden und damit „am falschen Ende“ gespart wird. „Wir sind die Zukunft“, betonte Niegebar.

„Das wollen wir nicht“

Adriana Gilbo, Jugendvertreterin bei VW in Wolfsburg, kritisierte den Abbau von Lehrstellen. Seien die erstmal gestrichen, kämen die Ausbildungsplätze nicht wieder. „Das wollen wir nicht“, sagte sie unter Beifall und bemängelte „schwammig formulierte Übernahmeregelungen“. Wenn Unternehmen Auszubildende einstellen, „dann müssen sie sozial verantwortlich handeln und die Auszubildenden übernehmen“, forderte Gilbo.

Kritik an Dividenden-Ausschüttung

Geschehe dies nicht, dann würden junge Menschen ohne große Berufserfahrung auf der Straße landen, warnte Niklas Henk, Jugendvertreter bei VW in Salzgitter. Seine Kritik richtete sich an Unternehmen wie Continental. Sie würden einerseits Arbeitsplätze abbauen, andererseits Dividenden an Aktionäre ausschütten. „Damit muss Schluss sein“, forderte er.

Finanzhilfen für Studierende?

Lasse Riebandt von der Jugendvertretung bei VW in Braunschweig ging auf die Situation der dual Studierenden ein. Ihre Lage habe sich verschärft, weil Vorlesungen an Hochschulen in der Corona-Krise erst ausgefallen seien und später online gehalten würden. Allerdings würden sich Arbeitgeber wehren, auf diese Situation zu reagieren und zum Beispiel ein Extra-Semester anzuerkennen. Arbeitgeber würden sich zudem weigern, dual Studierende in den Tarifvertrag für Auszubildende aufzunehmen. Dabei würde sich dadurch ihre wirtschaftliche Situation deutlich verbessern, sagte Riebandt. Nach seinen Worten haben viele Studierende ihre Zuverdienst-Jobs während des Lockdowns verloren. Vor diesem Hintergrund müsse die Bundesregierung mit Finanzhilfen tätig werden. Und nicht zuletzt forderte auch Riebandt die unbefristete Übernahme am Ende des dualen Studiums – als bewährtestes Instrument gegen Perspektivlosigkeit.