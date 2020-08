USA und China sprechen wieder - Dax steigt

Frankfurt/Main. Positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag einen Schub nach oben gegeben.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,80 Prozent auf 13.170,96 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Dienstagmorgen 0,34 Prozent auf 27.725,06 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um etwa 1,0 Prozent auf rund 3365 Zähler vor.

Wie bereits am Montag hielt die Hoffnung auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus die Anleger in Kauflaune. Ferner zeigten jüngste Konjunkturdaten, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland in der Corona-Krise etwas weniger stark eingebrochen war als zunächst berechnet. Zudem hellte sich die Stimmung in deutschen Unternehmen weiter auf, wie das Ifo-Geschäftsklima zeigte.

Die Titel des Triebwerkherstellers MTU legten um 1,6 Prozent zu. Anteile von Lufthansa und Airbus gewannen jeweils 2,4 Prozent. Die Papiere des Ticket-Vermarkters und Event-Veranstalters CTS Eventim stiegen um 1,9 Prozent. Eine Kaufempfehlung trieb die Aktien des Wafer-Herstellers Siltronic an der MDax-Spitze um mehr als 4 Prozent nach oben.

Die Markteinführung eines digitalen Schnelltests zum Nachweis von Sars-CoV-2-Antikörpern durch Qiagen ließ die Papiere des Biotech- und Gendiagnostik-Unternehmens um 0,8 Prozent zulegen. Seit der gescheiterten Übernahme durch Thermo Fisher sind die Aktien seit Anfang August konsequent auf dem Weg nach oben und erklommen am Vortag mit 45 Euro den höchsten Stand seit 20 Jahren.

© dpa-infocom, dpa:200825-99-296808/3