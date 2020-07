Verschärfte Maskenpflicht in Österreich

Fr, 24.07.2020, 14.08 Uhr

Wegen der steigenden Corona-Infektionen muss in Österreich in Supermärkten und anderen Lebensmittelgeschäften wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, ebenso wie in Bank- und Postfilialen sowie beim Besuch von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen.