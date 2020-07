Vollmer wird neuer VW-Produktionschef

Nach knapp drei Jahren als Produktionsvorstand der Marke VW verlässt Andreas Tostmann (58) Wolfsburg in Richtung Süddeutschland. Dort übernimmt er in München die Leitung des Lkw-Herstellers MAN, der auch zum VW-Konzern gehört. Auf ihn folgt als VW-Markenvorstand Produktion und Logistik zum 1. August Christian Vollmer (51). Der gebürtige Hildesheimer kommt von der spanischen Tochter Seat, bei der er seit 2018 Produktionschef war. Zuvor war er für den VW-Konzern in verschiedenen Funktionen in China und der Slowakei. Seine Karriere begann der neue Produktionschef vor mehr als 20 Jahren in der Planung Presswerk in Wolfsburg.

