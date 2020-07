Autobahn GmbH: Wird bald alles gut auf Deutschlands Schnellstraßen?

Ein alltägliches Ärgernis für Autofahrer ist bald Vergangenheit. Noch sind die Bundesländer für den Bau und Erhalt ihrer Schnellstraßen zuständig. Das führt dazu, dass manchmal Baustellen an der Landesgrenze enden, obwohl auch im benachbarten Bundesland Arbeiten notwendig wären.

Doch damit ist bald Schluss: Am 1. Januar 2021 wird die Infrastruktur aus den Händen der Länder in die des Bundes verlegt. Alle Projekte werden dann zentral von der Autobahn GmbH gelenkt – ein bundeseigenes Unternehmen, das Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 2019 gegründet hatte. Hier laufen dann alle Baupläne für die Autobahnen zusammen. „Wir wollen schneller planen und bauen“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Stephan Krenz.

Die Aufgabe ist nicht gering. Mit einem Autobahnnetz von gut 13.000 Kilometern verfügt Deutschland über das drittgrößte Netz der Welt. Jährlich müssen Tausende kleine und große Baustellen geplant, umgesetzt und abgearbeitet werden. Rund fünf Milliarden Euro sieht der Bundeshaushalt dafür jährlich vor. Größere Neubauten wird es in der nächsten Zeit nicht geben. Doch es werden Lücken geschlossen, bestehende Routen ausgebaut oder Strecken saniert.

Autobahn GmbH bekommt 680 Millionen Euro zusätzlich

Der Automobilclub ADAC hegt große Hoffnungen an die zentrale Organisation der Autobahnen. „Mit der Autobahn GmbH werde der Dienstleistungsgedanke gestärkt und der Autofahrer in den Mittelpunkt des Handelns gestellt“, sagt ein Sprecher. Es seien noch erhebliche Anstrengungen nötig, damit die Autofahrer wieder zufriedener werden. Dazu zählt der ADAC ein bundesweit verbessertes Baustellenmanagement, den bedarfsgerechten Ausbau des Netzes und sauberere Raststätten.

Nach der ersten Runde des Corona-Hilfspakets war Geschäftsführer Krenz erst einmal „etwas frustriert“, wie er eingesteht. Für die Autobahnen war kein Extrageld vorgesehen. Das hat sich mittlerweile geändert. Im Nachtragshaushalt des Bundes stehen auch 680 Millionen Euro zusätzlich bereit. Damit will Krenz eine noch bestehende Lücke zwischen Stade und Hamburg schließen und in Nordrhein-Westfalen und Bayern bereits geplante Bauvorhaben vorziehen.

Auch organisatorisch ist diese Neuordnung der Zuständigkeiten ein Gewaltakt. So braucht die Gesellschaft mittelfristig 15.000 Beschäftigte. Von den Landesbediensteten, die sich bisher um den Bau kümmerten, konnte Personalchef Gunther Adler gut 10.000 zu einem Wechsel aus dem öffentlichen Dienst zur privatrechtlichen GmbH bewegen. Über einen Tarifvertrag, der über deren bisherige Bedingungen hinausgehe, sei dies gelungen. Dennoch fehlten bis zum Start noch rund 1000 Fachleute, die Hälfte davon werden für die Bauplanung benötigt.

Autobahn GmbH sucht vor allem Bauingenieure

Einfach wird es nicht, geeignetes Personal dafür zu finden. Denn der Arbeitsmarkt für Bauingenieure und -planer ist nahezu leer gefegt. Und der Bund selbst konkurriert über seinen Staatskonzern Deutsche Bahn zudem noch um die potenziellen Bewerber.

Über direkt auf die Bedürfnisse des Autobahnbaus zugeschnittene Studiengänge an zwei Universitäten will Adler das Problem künftig aus eigener Kraft lösen.

Dabei hat die Autobahn auch gegen einen weiteren Trend zu kämpfen: Während die Bahn mit ihrem grünen Image bei Nachwuchskräften beliebt ist, gilt die Autobahn bei diesen eher als Betonklotz vergangener Zeiten. Mit nachhaltigen Plänen will Adler diesem Malus begegnen. Stichworte sind die Digitalisierung der Autobahnen oder die Planung ressourcenschonender Raststätten. Auch die umweltorientierte Beteiligung der Bürger soll großgeschrieben werden. „Wir sind nicht die Betonköpfe“, verspricht der Personalchef.

Beraterverträge in Millionenhöhe sorgen für Kritik an Autobahn GmbH

Noch nicht einmal voll arbeitsfähig, hagelte es schon Kritik an der Autobahn GmbH. Erster Anlass waren Beraterverträge in Millionenhöhe, die Krenz vergeben hatte. „Ich verstehe die Aufregung nicht“, kontert er. Die Hilfe von außen sei notwendig, etwa bei der Integration der Software von SAP. Auch seien die Personalakten der Landesbediensteten nicht durchgängig schon digitalisiert. Die Personaldaten müssen nun per Hand in die EDV eingegeben werden.

Schwierig gestaltet sich auch die Übernahme der den Ländern gehörenden „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH“ (deges). Sie plant die Großbaustellen der Länder. Doch die Verschmelzung liegt auf Eis. Der Bundesrechnungshof sieht verfassungsrechtliche Bedenken und hat dem Bundestag empfohlen, zunächst kein Geld für die Verschmelzung freizugeben.

Über verkehrspolitische Fragen darf das Bundesunternehmen wiederum nicht entscheiden. So kann es beispielsweise kein generelles Tempolimit verfügen. Das ist und bleibt Sache des Gesetzgebers. Auch eine Privatisierung der gesamten Autobahnen, die im Verlauf der Diskussionen um die Bündelung der Infrastruktur immer wieder mal befürchtet wurde, ist längst wieder vom Tisch.