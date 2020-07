Dieser Esel platzt für Geld in jede Videokonferenz

Do, 09.07.2020, 15.13 Uhr

In der Corona-Pandemie reiht sich eine einschläfernde Videokonferenz an die nächste? Ein Tierheim in Kanada hat die Lösung parat: Esel "Buckwheat" lockert gegen Bezahlung jedes Meeting auf.