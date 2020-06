Karstadt-Kaufhof online nicht so gut wie Amazon – ein Fehler

Kaufhof in Braunschweig macht dicht, Karstadt in Goslar macht dicht, Karstadt in Hannover macht dicht, Kaufhof in Osnabrück macht dich. Das sind die vier niedersächsischen von bundesweit 62 Filialen, die der Warenhauskonzern Galeria-Karstadt-Kaufhof schließen will. Allein in Niedersachsen werden wohl 312 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren – und das in einer Zeit, in der wegen der Corona-Krise ohnehin in vielen Branchen kurzgearbeitet wird.

Verdi kritisiert Einsparungen in der Beratung

Eberhard Buschbom-Helmke, Verdi-Handelssekretär für die Region Südost-Niedersachsen, kritisiert gegenüber unserer Zeitung falsche Entscheidungen des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Managements in der Vergangenheit. So sei beispielsweise das Onlinegeschäft viel zu spät erschlossen worden, in den Warenhäusern sei zudem zu stark am Personal gespart worden, worunter die Beratung gelitten habe. Schädlich sei zudem das Einrichten zentraler Kassen gewesen.

Betriebswirtschaftler: Die Karstadt-Portale waren nicht so gut umgesetzt worden wie Amazon

Joachim Hurth, Professor für Handelsbetriebslehre an der Ostfalia-Hochschule, hält dieser Argumentation betriebswirtschaftliche Zwänge entgegen. Zwar sei die Beratungsleistung durch den Personalabbau verringert worden, allerdings hätten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen diesen Abbau erforderlich gemacht. Auch sei Karstadt nicht spät, sondern vergleichsweise früh ins Online-Geschäft eingestiegen. „Es war aber nicht so gut, wie es Amazon getan hat.“

Lesen Sie mehr: Gebäude-Eigentümer hat bereits Pläne für die Zeit nach Kaufhof in Braunschweig

Fachmärkte nehmen Warenhäusern die Kunden weg

Nach Angaben des Handelsprofessors ist die große Zeit der Warenhäuser, die von Ravioli bis zum Vorhangstoff alles anbieten, vorbei. Das liege nicht nur am erstarkten Online-Handel. Die Entwicklung habe schon in den 1980er Jahren begonnen. Fachmärkte für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Discounter mit ihren wöchentlichen Sonderangeboten außerhalb des Lebensmittel-Sortiments und die großen Einkaufszentren würden seitdem den klassischen Warenhäusern die Kunden abjagen. „Nicht das Management ist das Problem, sondern das Warenhaus-Konzept“, lautet das Fazit Hurths. Das sei kein deutsches Phänomen, sondern die Entwicklung finde sich weltweit.

Sortiment sollte vom Standort abhängig sein

Eine Chance haben Kaufhäuser nach seiner Einschätzung nur dann, wenn sie im Ort der Platzhirsch sind und möglichst viele Produkte unter einem Dach bündeln. Dabei müssten die Kaufhaus-Chefs auch darauf achten, Produkte in ihr Sortiment aufzunehmen, die an den jeweiligen Standorten ein Alleinstellungsmerkmal ermöglichen. Das könnten zum Beispiel Artikel für Kinder sein. Auch die Zukunft großer Kaufhäuser wie das Alsterhaus im Hamburg oder das KaDeWe in Berlin sieht er gesichert – sie seien Touristenmagneten.

Mark Alexander Krack, Geschäftsstellenleiter des Handelsverbands Harz-Heide, glaubt ebenfalls, dass Kaufhäuser nicht chancenlos sind. „Das gilt dann, wenn sie sich mit ihren Produkten, der Präsentation und dem Einkaufserlebnis der Kundennachfrage anpassen“, sagte er unserer Zeitung.

Gleicher Meinung sind Gewerkschafter Buschbom-Helmke sowie die Handelsexperten Krack und Hurth, wenn es um die Auswirkungen der Kaufhausschließungen auf die Innenstädte geht. Dabei fürchten sie vor allem negative Auswirkungen auf die Innenstadt von Goslar. „Das reißt der Innenstadt das Herz heraus“, sagte etwa Buschbom-Helmke. Dort sei Karstadt das einzige Kaufhaus und damit ein Kundenmagnet, von dem der umliegende Hand profitiere. Schließe das Haus, bestehe die Gefahr rückläufiger Kundenfrequenz. Braunschweig könne das Kaufhof-Aus dagegen besser auffangen, die Kundenströme würden sich allerdings verlagern.