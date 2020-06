Erste Corona-Klage wird vor Gericht in Hannover verhandelt

Muss das Land Niedersachsen einem Gastwirt demnächst eine Entschädigung zahlen? Darüber wird am nächsten Freitag am Landgericht in Hannover verhandelt. Geklagt hat der Gastronom Gerrit Schweer, der ein Fischrestaurant am Steinhuder Meer betreibt. Es soll gerichtlich geklärt werden, ob das Land für die erlittenen Einnahmeausfälle und Gewinneinbußen des Restaurantbesitzers während des coronabedingten Lockdowns im März und April entschädigungspflichtig ist. Die Klage ist die erste ihrer Art am Landgericht Hannover und könnte Signalwirkung für die gesamte Gastronomie-Branche haben.

Restaurantschließung führte zu Kurzarbeit

Im Zuge der Mitte März vom Land angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen, die eine schnelle Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen sollten, mussten niedersachsenweit Restaurants und Kneipen schließen. Gastronom Schweer habe bereits am 18. März Kurzarbeit für seine 17 Mitarbeiter anmelden müssen. „Der Umsatz ist sofort auf Null gefallen“, sagt sein Anwalt Matthias Wolf im Gespräch mit unserer Zeitung. Einen Haus-zu-Haus- oder Lieferservice habe es nicht gegeben.

Für Kläger gibt es hohen Begründungsaufwand

Laut Rechtsanwalt Wolf bestehe für seinen Mandanten ein Entschädigungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und allgemeinen polizei- und ordnungsrechtlichen Vorschriften. Allerdings enthält das IfSG nur Entschädigungsregelungen für sogenannte „Störer“ (Infizierte oder Träger von Krankheitserregern). Regelungen zu Personen, von denen keine Ansteckungsgefahr ausgeht („Nichtstörer“), sieht das Gesetz nicht vor. „Für den Kläger gibt es einen hohen Begründungsaufwand, wo die Rechtsgrundlagen für die Entschädigung liegen“, meint dazu Dominik Thalmann, Pressesprecher des Landgerichts Hannover.

Schließung zum Schutz der Allgemeinheit ist zu entschädigen

Paragraph 65 des IfSG enthält eine Entschädigungsregelung, die sich auf Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten bezieht. „Die Schließung der Gastronomie sollte eine Verbreitung der Infektion verhindern“, sagt Anwalt Wolf. Da von Schweers Restaurant keine virusbedingte Gefahr ausgegangen sei, habe das Land eine Ansteckungsgefahr aus generalpräventiven Gründen nur vermuten können. „Für dieses Sonderopfer zum Schutz der Allgemeinheit ist Entschädigung zu leisten“, begründet der Rechtsanwalt.

Es gibt noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung

Die Verhandlung vor dem Landgericht Hannover beginnt am Freitag, 26. Juni, um 10 Uhr. Die Entschädigungsklage ist dort die erste dieser Art. Das Land wird dabei vom Sozialministerium und seinen Anwälten vertreten. „Es liegt noch keine Klageerwiderung vor“, sagt Rechtsanwalt Wolf. Bisher haben sich Gerichte in Deutschland mit den aufgeworfenen Rechtsfragen nur vereinzelt und in erster Instanz beschäftigt. Eine obergerichtliche Rechtsprechung gibt es noch nicht. Deshalb hat die Verhandlung auch bundesweite Bedeutung. „Die Entscheidung hat enorme Signalwirkung für tausende Betroffene“, meint Anwalt Wolf. Wenn das Gericht den Entschädigungsanspruch des Gastronomen bejaht, könnte eine Klagewelle folgen und ein großer Schaden für die öffentlichen Kassen entstehen.

Auch Region schaut nach Hannover

Laut Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Bezirksverband Land Braunschweig-Harz, hat der Dehoga Niedersachsen bei einer Anwaltskanzlei ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Demnach gebe es aus dem Infektionsschutzgesetz keinen Entschädigungsanspruch für Gastwirte. Anders sei die Lage, wenn ein enteignungsgleicher Eingriff vorliege. Dabei sei aber das Problem, dass der Kläger seinen individuellen Schaden nachweisen müsse. Deshalb erklärt Krack: „Wir blicken gespannt nach Hannover.“

Wie das Landgericht letztlich seine Entscheidung begründet, sei für andere Anwälte besonders wichtig, sagt Gerichtspressesprecher Thalmann. Je nachdem wie diese ausfalle, zeige sich, ob eine eigene Entschädigungsklage Aussicht auf Erfolg hätte.

