SpaceX-Raumkapsel hat erfolgreich an die ISS angedockt

So, 31.05.2020, 17.13 Uhr

Der erste bemannte Flug eines privaten Raumfahrtunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS ist geglückt: Die Raumkapsel Crew Dragon des Unternehmens SpaceX dockte mit zwei Astronauten an Bord an der ISS an.