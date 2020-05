„Wir lassen die Wirtschaft nicht allein“

Wieviel Licht gibt es am Ende des Corona-Tunnels? Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) ist zuversichtlich, dass das Land gestärkt aus der Krise hervorgehen wird. Mit dem Minister sprachen Armin Maus und Michael Ahlers.

Herr Althusmann, alle reden über Lockerungen, die Hotels dürfen eingeschränkt wieder öffnen, die Restaurants mit Mindestabstand und Hygieneregeln auch. Die Geschäfte sind offen, wenn auch noch Maskenpflicht herrscht… Kommt die Wirtschaft langsam wieder auf Touren?

Wir gehen in Niedersachsen einen verantwortungsvollen Weg zwischen verantwortbaren Lockerungsmaßnahmen und strengem Gesundheitsschutz. So können stufenweise Corona-bedingte Einschränkungen abgebaut werden. Immerhin: Abgesehen von wenigen Hotspots oder kurzfristigen Ausbrüchen wie in Leer werden in Niedersachsen im Schnitt nur noch etwa 30 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet. Unsere Wirtschaft haben wir in dieser schwierigen Phase nicht allein gelassen und umfangreiche Hilfen und Rettungsschirme auf den Weg gebracht. Der Staat kann allerdings nicht unbegrenzt lange helfen. Neben den vielen Milliarden, die wir in die Hand nehmen, sind die Selbstheilungskräfte und die Stärke unserer Wirtschaft entscheidend. Und deshalb müssen wir sie mit Anreizen und Konjunkturmaßnahmen unterstützen, aber nicht mit Vollfinanzierung oder gar Vollkasko durch den Staat. Wie schwierig die Lage ist, verdeutlichen einige Zahlen: Wir hatten allein in der Industrieproduktion im März einen Umsatzrückgang von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, im Automobilbereich über 31 Prozent. Die Inlands- und Auslandsaufträge sind um rund 15 Prozent zurückgegangen. Wie müssen daher jetzt branchenbezogen für ein konjunkturelles Fitnessprogramm sorgen, einen Mix aus staatlichen Zuschüssen, Liquiditätskrediten und insbesondere Anreizen, um eine Brücke in die Nach-Corona-Zeit zu bauen. Da sehe ich insbesondere die Hotellerie und Gastronomie, aber natürlich auch den Tourismusbereich in großen Schwierigkeiten. Ihr Geschäft wurde durch behördliche Auflagen auf nahezu Null gesetzt. Und auch die Automobilindustrie, die freiwillig die Produktion runtergefahren hat, samt der weitreichenden Auswirkungen auf die Zulieferer. Wenn wir über Schutzschirme und Rettungsmaßnahmen sprechen, sehe ich besonders den Einzelhandel. Er könnte durch die drastischen Umsatzeinbrüche von rund 5000 Insolvenzen bedroht sein. Manche Prognosen sagen zwar, wir könnten 2021 mit einem Wachstum in Deutschland von über 5 Prozent rechnen. Ob das so eintritt, bleibt aber abzuwarten.

Was heißt Ihre Lageanalyse konkret für die Politik?

Bund und Land sind gut beraten, weitere Programme auf den Weg zu bringen, die die Wirtschaft stützen. Sonst würde in Niedersachsen die Wirtschaftskraft über 8 Prozent einbrechen, und das ist erheblich. Wir müssen Vertrauen und Perspektiven schaffen, denn die Krise hat schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft, aber eben auch gesellschaftliche Folgen für viele Familien. Die Zukunft unseres Bundeslandes steht heute durch diese Krise nicht fest, wir müssen sie mutig angehen und gestalten.

Was antworten Sie denn denen, die den „Lockdown“ einen unverantwortlichen Wahnsinn nennen? Auch viele Unternehmer finden, die Beschränkungen seien gar nicht nötig, man habe mutwillig Wirtschaftskraft vernichtet. Das sagen durchaus auch renommierte Unternehmer.

Ich kann die Skepsis gegenüber den drastischen Maßnahmen durchaus nachvollziehen. Aber das Corona-Virus existiert, es ist keine Erfindung und kein Fake. Das Virus ist sehr viel aggressiver als die Infektionskrankheiten, die wir bisher kennen. Corona war eine unbekannte Gefahr, deshalb war der Lockdown am Anfang unausweichlich und richtig. Deutschland hat gezeigt, dass wir die Pandemie besser in den Griff bekommen haben als andere europäische Länder.

Die staatlichen Maßnahmen müssen aber immer begrenzt, plausibel und verhältnismäßig sein. Ich habe deshalb immer darauf gedrängt, dass wir zu einem Alltag unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens zurückkehren. Der Vorwurf, wir hätten zu hart reagiert, geht aus meiner Sicht aber an der Sache vorbei.

Niedersachsen hat ein erstes Corona-Hilfspaket aufgelegt, 1,4 Milliarden Euro sowie drei Milliarden Bürgschaften. Ein zweites Paket ist angekündigt. Welchen Umfang wird das haben, und was wird es für die Wirtschaft und insbesondere den Mittelstand beinhalten?

Ich gehe davon aus, dass der Nachtragshaushalt in einer Sondersitzung im Juli beschlossen wird. Er wird die etwa drei Milliarden Mindereinnahmen des Landes an Steuern abbilden, außerdem die Fortsetzung der Zuschuss- und Liquiditätshilfen des Landes. Wir wollen auch die Kommunen unterstützen, die Pandemie zu bewältigen. Ich hoffe, dass wir auch einen Härtefallfonds einrichten, der gezielt Unternehmen helfen kann, die auch schon vor der Corona-Krise im Strukturwandel waren, sich dann aber vor die unlösbare Aufgabe gestellt sahen, in einer Phase des Lockdowns überhaupt wieder auf die Füße zu kommen. Neben der Automobilindustrie müssen wir auch in Life Science und Biotechnologie investieren. Dabei spielt die Region Braunschweig eine zentrale Rolle. Sie ist im Dreieck mit Hannover und Göttingen die Global-Player-Region bei der Entwicklung von Antikörpern und Impfstoffen. Diese Region Niedersachsen zeigt eine beispielhafte Konzentration von Forschung und Start-ups, Stichwort Yumab in Braunschweig. Das ist, auch mit Sartorius in Göttingen, Otto Bock in Duderstadt und der Göttinger Universitätsmedizin, ein zukunftweisendes Alleinstellungsmerkmal dieses Bundeslandes, neben der Automobilwirtschaft und der Landwirtschaft.

Das heißt: Akut stützen und außerdem in Zukunft investieren?

Wir sollten die Krise dazu nutzen, in eine Vision von Niedersachsen 2030 zu investieren, damit unsere Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit erhalten bleibt. Wir müssen gerade im Bereich von Hightech, Biotech und digitalem Ausbau deutlich schneller vorankommen. Das gilt für die Digitalisierung von Schulen, der Wirtschaft, der Kommunikationsprozesse der Gesellschaft in Gänze. Wir müssen ebenso den Tourismus stärken, zum Beispiel indem wir die Förderrichtlinien ausweiten. Ich hoffe daher, dass der Bund für den Tourismus einen gesonderten Schutzschirm auf den Weg bringt. Denken Sie nur an die vielen Reisebüros. Die weggebrochenen Umsätze der Corona- Krise sind unwiederbringlich. Und wenn im Einzelhandel 5000 Insolvenzen drohen, müssen wir uns auch in diesem Bereich für künftige Krisen besser aufstellen. Die Online-Verkaufskapazitäten müssen ausgebaut werden. Dabei werden wir den Handel unterstützen müssen. Auch ein Konjunkturpaket für die Automobilindustrie steht – aber eher auf Bundesebene – im Raum. Wir dürfen aber nicht den Fehler der Abwrackprämie wiederholen. Mögliche Kaufanreize müssen daher sehr gezielt auf klimafreundliche Technologien zugeschnitten sein. Das Durchschnittsalter der etwa 48 Millionen in Deutschland zugelassen Fahrzeuge beträgt immerhin rund 10 Jahre. Hier ist also durchaus Potenzial für Klima- und Umweltschutz vorhanden. Klar ist auch: Die Menschen halten sich beim Konsum derzeit zurück. Und die Lust am Konsum wird erst wiederkommen, wenn die harten Corona-Maßnahmen weiter gelockert werden. Nach wie vor ist die Maskenpflicht der sichtbare Hinweis, dass es eine Gefahr gibt. Wir müssen das Vertrauen Schritt für Schritt zurückgewinnen. Dafür müssen alle Maßnahmen wie Zahnräder ineinandergreifen.

Die Abwrackprämie sehen viele auch durchaus als Erfolgsmodell. Der Charakter der Autoindustrie als Schlüsselindustrie ist ja unbestritten, sie ist ja nicht nur eine Branche unter vielen. Da sind Sie als VW-Aufsichtsrat ja nahe dran...

Die Automobilindustrie ist die Konjunkturlokomotive gewesen, sie trägt den größten Anteil zum Bruttoinlandsprodukt und damit zum Wohlstand in Deutschland bei. Von daher ist sie Dreh- und Angelpunkt des Wiederaufbaus. Eine Art Ökoprämie reicht aber nicht. Wer heute ein Zeichen setzen will, der muss den zweiten Schritt mitdenken und den Ausbau der E-Lade-Infrastruktur vorantreiben. Vor allem eine Schnellladestruktur. Da brauchen wir nicht nur zusätzliche Förderprogramme, sondern Schnelligkeit beim Ausbau. Das gilt ebenso für innovative Technologien wie Wasserstoff. Es gibt leider noch immer keine Vorlage für eine entsprechende Strategie des Bundes. Die fünf norddeutschen Bundesländer haben hier bereits vorgelegt. Wasserstoff ist für die Speicherung von Energie eine hervorragende Grundlage. Denken wir an „Salcos“ in Salzgitter, ein Leuchtturmprojekt für CO 2 -reduzierte Stahlproduktion mit Hilfe von Wasserstoff. Auch das wäre eine Konjunkturstützungsmaßnahme, diese Innovationen als High-Tech-Agenda für Niedersachsen und Deutschland umzusetzen.

Alle Artikel und Beiträge zur Beilage finden Sie hier: https://www.braunschweiger-zeitung.de/themen/wirsindwiederda/