Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz werden gelockert

Sa, 16.05.2020, 11.43 Uhr

Die wegen der Corona-Pandemie verhängten Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz werden heute gelockert. Die Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg fallen komplett weg. Die Kontrollen an der Grenze zu Dänemark werden vorerst fortgeführt.