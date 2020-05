Mehr Schutz, Geld und weniger Arbeit statt nur Applaus

Öffentlicher Dank und Beifall für die Beschäftigen im Gesundheitswesen sind zurzeit groß. Doch statt von Verbesserungen berichten Pfleger aus unserer Region in der Corona-Krise von fehlendem Infektionsschutz und einer noch höheren Arbeitsbelastung. Die Gewerkschaft Verdi fordert deshalb Entlastung, mehr Schutz und nicht zuletzt mehr Geld.

Die Pflege ist ohnehin für eine hohe Arbeitsbelastung bekannt. In der Corona-Krise sind mehrere Aspekte hinzugekommen, wie Marcel Richter berichtet, Gewerkschaftssekretär in Braunschweig für Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen. So habe Niedersachsens Sozialministerium die maximale tägliche Arbeitszeit auf zwölf Stunden erhöht. Der Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG), Helge Engelke, verweist auf Anfrage darauf, dass ein starker Anstieg der Patientenzahlen erwartet worden sei. Die Anpassung gelte jedoch für das gesamte Krankenhaus, nicht nur die Pflege. „Uns wurden hierzu noch keine Rückmeldungen gegeben, dass es hier Probleme gegeben hat.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Manche Pfleger werden derzeit kurzfristig auf anderen Stationen eingesetzt, wenn sich ein Krankenhaus auf mögliche Covid-19-Patienten vorbereitet und dafür andere Bereiche herunterfährt. Laut Richter von Verdi erwarten Arbeitgeber oft, dass die Betroffenen die neuen Tätigkeiten „von heute auf morgen“ beherrschen. Engelke teilt dagegen mit: „Wir erleben hier eine enorme Motivation und Hilfsbereitschaft bei unseren Mitarbeitenden, für die wir ausdrücklich danken.“

Das Bundesgesundheitsministerium hat daneben die erst vor Kurzem eingeführten Personaluntergrenzen in den Kliniken ausgesetzt. Diese sahen laut Richter zum Beispiel auf einer Intensivstation maximal zweieinhalb Patienten pro Fachkraft vor, nachts dreieinhalb. Nun sind wieder weniger Pfleger erlaubt. Engelke betont: „Hintergrund war es, die Pflegenden von zusätzlicher Bürokratie zu befreien, damit diese sich voll und ganz auf die Patientenversorgung konzentrieren können.“ Das Gegenteil einer höheren Arbeitsbelastung sei also das Ziel gewesen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Auch durch die Schutzmaßnahmen steigt nach Ansicht von Verdi die Belastung. Zum einen durch das Tragen von Schutzkleidung, zum anderen müssten sich Pfleger nun teils noch um Angehörige kümmern, die zum Beispiel nicht einsehen, dass sie Patienten oder Heimbewohner nicht besuchen dürfen.

Trotz Schutzmaßnahmen fühlen sich viele Pfleger nicht ausreichend vor dem Virus geschützt. So werden zurzeit – auf Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) – Einmal-Masken mehrfach verwendet. Die Arbeitgeber erklären dies mit fehlendem Schutzmaterial. Erst recht nicht nachvollziehen kann Richter, dass viele Pfleger nicht auf eine Infektion getestet würden – selbst wenn sie Symptome hätten. Denn sonst würden die Mitarbeiter fehlen. „Das Risiko, den Betrieb aufrechtzuerhalten, wird auf die Beschäftigten abgewälzt“, sagt der Gewerkschafter. „Die Quarantäne-Regeln müssen für alle gelten.“ Nach Auswertungen des RKI seien bereits mehr als 10.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen infiziert – bei möglicherweise hoher Dunkelziffer.

Engelke von der NKG weist den Vorwurf zurück: „Beschäftigte im Krankenhaus werden, wie die restliche Bevölkerung auch, nach vorgegebenen Kriterien getestet. Uns liegen keine Informationen vor, dass von diesen Vorgaben abgewichen wird.“ Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen (LAG FW) setzt sich nach eigenen Angaben seit Beginn der Pandemie „mit großem Nachdruck bei allen Verantwortlichen für flächendeckende Tests bei pflegerischem und medizinischem Personal ein“ – ebenso für die Versorgung mit Schutzausrüstung. „Innerhalb der Freien Wohlfahrtspflege ist uns der Wiedergebrauch von Mund-Nasen-Schutz-Masken nicht bekannt“, erklärt der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen auf Anfrage, dessen Vorstandschefin Birgit Eckhardt zurzeit der LAG FW vorsteht.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) appelliert an die Arbeitgeber, sich bei Problemen mit Schutzausrüstung an die Katastrophenschutzbehörden zu wenden. Es sei die klare Aufgabe der Arbeitgeber, für den Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten zu sorgen, betont Reimann gegenüber unserer Zeitung. „Dies gilt auch für die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Ruhezeiten und die generelle Einhaltung des Arbeitsrechts.“ Tests auf das Coronavirus bei Beschäftigten mit Symptomen seien unbedingt erforderlich. „Gerade im Bereich der Pflege haben es die Beschäftigten mit den besonders Schutzbedürftigen zu tun, da braucht es Gewissheit. “

Verdi kritisiert darüber hinaus, dass manche Krankenhäuser einen Teil der Mitarbeiter Minusstunden aufbauen ließen, also zwingen freizunehmen, wenn Abteilungen vorübergehend geschlossen werden; die Stunden würden dann nach der Krise zur Verfügung stehen. Das sei nicht erlaubt, sagt Richter. Zum anderen erhalten die Häuser vom Staat täglich 560 Euro pro frei gehaltenem Bett – der finanzielle Verlust sei also abgedeckt.

Betriebsräten werde in der Krise die Pistole auf die Brust gesetzt, erzählt Richter. Dabei müssten die Arbeitnehmervertreter jetzt eigentlich noch mehr prüfen. Doch diese seien in der Pflege ohnehin nicht besonders geachtet. NKG und LAG FW ist darüber nach eigenen Angaben „nichts bekannt“.

Ein Dauerthema sind die Löhne in der Pflege. Zurzeit werden die Beschäftigten als „Helden des Alltags“ gelobt, doch sie verdienen weiterhin deutlich weniger als etwa in der Metallindustrie. Fachkräfte in der Krankenpflege in Niedersachsen erhielten 2017 laut Verdi im Mittel 3278 Euro brutto im Monat, Helfer 2378 Euro, Fachkräfte in der Altenpflege 2543 Euro, Helfer 1842 Euro. Die Gewerkschaft fordert eine dauerhafte Aufwertung. In der aktuellen Krise verlangt Verdi außerdem einen einmaligen Bonus von 1500 Euro für alle Pflegekräfte. Für einen Teil der Beschäftigten in der stationären Langzeit- und der ambulanten Pflege hatten sich die Sozialpartner bereits darauf verständigt.

Ministerin Reimann, NKG und LAG FW begrüßen die Pläne der Bundesregierung, eine solche Prämie steuerfrei zu zahlen. „Ich setze mich dafür ein, dass wir in Niedersachsen unseren Teil zu dieser Prämie beitragen“, sagt Reimann. „Wir führen deshalb innerhalb der Landesregierung intensive Gespräche, wie wir die dafür notwendigen Mittel bereitstellen können.“ Die LAG ergänzt: „Darüber hinaus herrscht in der Freien Wohlfahrtspflege Einigkeit darüber, dass es sich beim Pflege-Bonus nicht um eine einmalige Geste handeln darf.“ Die LAG fordert eine „nachhaltige“ Finanzierung der Pflege durch die Pflegekassen. Wie sie mahnt Reimann zudem bessere Arbeitsbedingungen an. Die Landesregierung unterstütze die Bemühungen von Gewerkschaften für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag.

Mit einer Mahnwache am heutigen Samstag, 15 Uhr, protestieren Pflegekräfte auf dem Schlossplatz in Braunschweig. Für die Sicherheit von Bürgern, die ihre Solidarität zeigen wollen, ist laut Verdi gesorgt.