Wirtschaft in Niedersachsen: Rückkehr zu Normalität dürfte dauern

Viele Unternehmen in Niedersachsen richten sich unabhängig von den ersten Corona-Lockerungen noch auf längere Probleme wegen der Viruskrise ein. Nach Ansicht von rund einem Drittel der an einer neuen Umfrage teilnehmenden Firmen dürfte ein normaler Betrieb frühestens im kommenden Jahr zurückkehren.

Dies teilten die Industrie- und Handelskammern im Land (IHKN) am Freitag zu ihrer jüngsten Befragung mit. 44 Prozent hätten zudem berichtet, das Geschäft stehe „nahezu oder komplett“ still. Eine Insolvenz in den nächsten Monaten halten 15 Prozent für möglich. Daran änderten auch die jüngsten Erleichterungen des Lockdowns noch nichts.

Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um acht Prozent

Oft gebe es weiterhin stornierte Aufträge und eine eingebrochene Nachfrage, hieß es. „Die Unternehmen benötigen keine weiteren Kredite, die sie später nicht bedienen können, sondern direkte Unterstützung und weniger Belastungen durch Steuern und Abgaben“, erklärte IHKN-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage in Hannover. Auch für das besonders betroffene Gastgewerbe und für die Tourismusbranche stehen in Niedersachsen nun jedoch Lockerungen bevor.

Die Kammern hatten Ende April erklärt, dass die niedersächsische Wirtschaft im laufenden Jahr aufgrund der Corona-Folgen in einen tiefen Abschwung stürzen dürfte. Schrage sprach von einem Rückgang des regionalen Bruttoinlandsprodukts um bis zu acht Prozent. Für ihre jüngste Umfrage werteten die IHKN Antworten von über 1700 Firmen aus. dpa

