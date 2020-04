Weil: Krise ist einzigartige Bewährungsprobe für Sozialstaat

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (rechts) und der jetzige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) im Landtag in Hannover im Jahr 2017. Am Montag videotelefonierten sie mit Mitarbeitern der Arbeitsagentur in Niedersachsen zur Entwicklung des Arbeitsmarkts in der Krise.