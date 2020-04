Frische Lebensmittel bis zu 27 Prozent teurer - das sind die Gründe

Bonn. Die Preise für frische Lebensmittel haben in den vergangenen Wochen teils deutlich angezogen. Das liegt auch an der Corona-Pandemie.

Verbraucher spüren es momentan bei jedem Einkauf an der Supermarktkasse: Viele Produkte sind in den vergangenen Wochen teurer geworden. Insbesondere Gemüse kostet deutlich mehr als üblich. Die Preise für frische Nahrungsmittel liegen im Schnitt rund zehn Prozent über dem Vorjahreswert, beobachtet die Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn. Die Preisverwerfungen liegen unter anderem an der Corona-Epidemie, aber auch an der knappen Ernte des vergangenen Jahres.