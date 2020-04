Worüber der BGH im Abgas-Skandal urteilt

In anderthalb Wochen ist es so weit: Mehr als viereinhalb Jahre nach Bekanntwerden des VW-Abgas-Betrugs verhandelt am 5. Mai zum ersten Mal der Bundesgerichtshof (BGH) in der Affäre, also das oberste deutsche Zivilgericht. Kein anderer Fall hat die gesamte deutsche Ziviljustiz bisher so beschäftigt.

VW zeigt sich im Vorfeld gewohnt zuversichtlich, dabei könnte es noch einmal richtig teuer werden, trotz des Vergleichs zur Musterfeststellungsklage. Denn zuletzt waren laut dem Konzern bundesweit noch mehr als 70.000 Einzel-Klagen anhängig. Mit Spannung wird nun erwartet, zu welchen Fragen sich die BGH-Richter äußern – und wie viele der Klagen damit vom ersten BGH-Urteil betroffen sein werden.

Die Richter entscheiden zwar nur für den Einzelfall, doch Land- und Oberlandesgerichte folgen ihrer Auffassung in der Regel. Ein Urteil wird am 5. Mai noch nicht fallen, wie die BGH-Sprecherin unserer Zeitung mitteilte. Der zuständige sechste Zivilsenat dürfte aber seine vorläufige Einschätzung bekannt geben.

Dienstleister Myright klagt in dem Fall gegen VW

Hinter der Klage gegen VW steht der Rechtsdienstleister My-Right, der auch „Sammelklagen“ für zigtausende Kunden in Braunschweig eingereicht hat. Am BGH klagt das Unternehmen für einen Sharan-Fahrer, der seinen VW 2014 gebraucht für knapp 31.500 Euro gekauft hatte, also vor Bekanntwerden des Betrugs im September 2015. Myright-Gründer Jan-Eike Andresen gab sich gegenüber unserer Zeitung ebenso optimistisch: „Meine Erwartung ist, dass der BGH nicht den millionenfachen Abgas-Betrug legitimieren wird.“ Auch die Industrie müsse sich an Recht und Gesetz halten.

Der Kunde fordert den gesamten Kaufpreis zurück, was das zuständige Landgericht Bad Kreuznach im Oktober 2018 abgelehnt hatte. Das Oberlandesgericht Koblenz verurteilte VW dann aber wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu gut 25.600 Euro Schadenersatz plus Zinsen, gegen Rückgabe des Autos. Vom Kaufpreis zog das Gericht die Nutzung des Wagens ab. Beide Seiten legten Revision ein.

VW stützt seine Zuversicht vor allem auf zwei Punkte. Erstens argumentiert der Kunde, er hätte den Vertrag nicht abgeschlossen, wenn er von der Betrugs-Software gewusst hätte. Bei einem solchen „ungewollten Vertrag“ wäre laut VW Voraussetzung für Schadenersatz, dass der Kunde den Gegenstand nicht voll nutzen konnte. So habe der Senat bisher in anderen Fällen geurteilt. Aus Sicht des Autobauers konnte der Kunde sein Auto jedoch ganz normal nutzen; ein Schaden liege somit nicht vor.

Der zweite Grund, weshalb die Richter nach Ansicht von VW einen Schadenersatz ablehnen müssten, ist der Autokauf bei einem freien Händler, der nicht zu den Wolfsburgern gehört. Denn damit sei der Autobauer nicht an dem Verkaufsprozess beteiligt gewesen und habe folglich den Kunden auch nicht täuschen können. Aus Sicht von Myright-Gründer Andresen hingegen kommt es darauf nicht an. Der Autobauer verpflichte sich durch die Typgenehmigung, dass das Auto in ganz Europa den Vorschriften entspreche.

VW: BGH würde Nutzung der Autos anrechnen

Für den Fall, dass die Wolfsburger verlieren sollten, gehen sie fest davon aus, dass der BGH immerhin die Nutzung des Autos auf den Kaufpreis anrechnen lassen würde. Denn dieser Ansicht seien bisher die Oberlandesgerichte. Würde die Nutzung angerechnet, könnte inzwischen je nach Modell wenig vom Schadenersatz übrig bleiben.

Zunächst nicht betroffen von dem Urteil wären unter anderem Klagen, die erst 2019 oder in diesem Jahr eingereicht wurden. Denn nach Ansicht von VW endete Ende 2018 die Verjährungsfrist. Doch auch wenn dies in dem Fall gar keine Rolle spielt, könnten sich die BGH-Richter äußern, wann der Fall aus ihrer Sicht verjährt ist – oder sein wird. Gleiches gilt für die Rolle des Software-Updates, das der Kläger 2017 aufspielen ließ: Das Gericht könnte ebenfalls Stellung zu den Fällen beziehen, in denen die Kunden zum Beispiel erst nach dem Update klagten oder dieses verweigerten. Denkbar wäre auch eine Einschätzung der Klagen, bei denen Kunden ihr Auto erst nach Bekanntwerden des Betrugs kauften. Die Oberlandesgerichte geben den Kunden inzwischen überwiegend Recht, wenn sie ihr Auto vorher gekauft haben.

Gut möglich ist jedoch, dass der BGH diese Fragen erst in den nächsten Verhandlungen klärt. Für drei weitere Klagen sind bereits Termine Ende Juli angesetzt. Ein Fall dreht sich unter anderem um die Frage, ob VW auch sogenannte Deliktzinsen auf den Kaufpreis zahlen müsste, und zwar schon ab dem Kauf-Zeitpunkt. Die beiden anderen Klagen hatten zuvor die Braunschweiger Justiz beschäftigt. In einem Fall ließ der Kunde das Up-date nicht aufspielen, weshalb ihm verboten wurde, das Auto weiter zu fahren.

Dessen Kilometerstand liegt inzwischen allerdings bei rund 255.000, was die Richter als Gesamtlaufleistung betrachten könnten, die ein Auto über seine „Lebensdauer“ erbringen muss. Der Wagen hätte dann also bereits sein Soll erfüllt, der Kaufpreis wäre komplett aufgebraucht.

Myright: VW wollte sich außergerichtlich einigen

Der BGH hatte schon einmal Stellung zum Abgas-Skandal bezogen. Mehrmals waren bereits Verhandlungen in Karlsruhe geplant, doch VW verzögerte eine Entscheidung der letzten Instanz offenbar erfolgreich: durch außergerichtliche Vergleiche. Das versuchten die Wolfsburger auch in dem Fall, über den nun verhandelt wird, wie Andresen auf unserer Zeitung sagte. Offensichtlich verärgert veröffentlichten die obersten Richter deshalb vor gut einem Jahr ihre vorläufige Rechtsauffassung in einem anderen Fall, obwohl der Termin abgesagt worden war.

Damals stärkte der BGH den Kunden den Rücken: Es dürfte von einem Sachmangel auszugehen sein. Zuständig war hier allerdings ein anderer Senat. Außerdem richtete sich die Klage gegen einen Händler, also nicht wie jetzt gegen VW selbst. Der Großteil der Kläger hat gegen den Autobauer geklagt, Klagen gegen Händler machen nur einen kleinen Teil aus.

Land- und Oberlandesgerichte haben laut VW bisher insgesamt mehr als 60.000 Urteile gefällt. Während die Wolfsburger früher stets betonten, die Mehrheit für sich entschieden zu haben, trifft das inzwischen nur noch auf die rund 870 Urteile von Oberlandesgerichten zu. Die Rechtsprechung in Deutschland sei insgesamt uneinheitlich, heißt es nun. Offenbar bekam der Konzern früher öfter Recht als seit einiger Zeit.