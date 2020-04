VW-Verkäufe brechen drastisch ein

Die Corona-Krise hat den VW-Konzern im März mit großer Wucht getroffen. Weltweit brachen die Autoverkäufe empfindlich ein. Am größten waren die Verluste in Westeuropa, in Nordamerika sowie in China. Das geht aus Zahlen hervor, die der Autobauer am Freitag veröffentlichte.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die Märkte

Weltweit lieferte der Wolfsburger Konzern im März 623.000 Fahrzeuge aus. Das waren gleich 37,6 Prozent weniger als im März des Vorjahres. In Westeuropa lag der Rückgang sogar 44,6 Prozent, in Nordamerika betrug er 42 Prozent. Auf dem größten und wichtigsten Markt China verlor der Konzern im März 35,5 Prozent.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Im gesamten ersten Quartal sanken die Verkaufszahlen weltweit im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um 23 Prozent auf rund 2 Millionen Fahrzeuge. In China, wo das Coronavirus zuerst auftrat, verringerten sich die Verläufe um 35,1 Prozent. In Westeuropa lag das Minus im ersten Quartal bei 20,2 Prozent, in Nordamerika bei 12,9 Prozent.

Die Zahlen spiegeln die zeitliche und geografische Verlagerung der Corona-Krise von China nach Europa und auf den amerikanischen Kontinent, insbesondere in die USA.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Die Marken

Betroffen von den Rückgängen waren im März alle Konzernmarken, allerdings mit unterschiedlicher Ausprägung. Die deutlichsten Einbrüche verzeichneten jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat die Marken Seat (-42,6 Prozent), VW Nutzfahrzeuge (-40,3) und Audi (-38,3). Die Verkäufe der Konzern-Kernmarke VW gaben um 38,1 Prozent nach. Am besten schlug sich der Sportwagen- und SUV-Produzent Porsche mit einem Rückgang von vergleichsweise überschaubaren 11 Prozent.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen