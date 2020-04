„Kleinunternehmer sind die großen Verlierer“

Die Corona-Krise ist nicht nur für das Gesundheitssystem eine außerordentliche Herausforderung, sondern auch für viele Unternehmen und die Volkswirtschaft. Im Interview spricht Christian Leßmann, Professor für Volkswirtschaft an der TU Braunschweig, über die Folgen für die Wirtschaft, unser Sozialsystem und die Rentenkassen und die Bedeutung von Esspapier.

Sind die Anti-Corona-Maßnahmen angesichts der wirtschaftlichen Folgen angemessen?

Das ist für einen Ökonomen schwer zu beurteilen. Ich sehe auf der einen Seite gigantische volkswirtschaftliche Kosten. Das beginnt bei den Einkommensverlusten durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, geht über den Verlust an Einkommen von Selbständigen und Kleinunternehmern bis zu sozialen Problemen durch steigende häuslichen Gewalt und Bildungsungleichheit durch Schulschließungen. Es ist unglaublich schwer, diese teils immateriellen Schäden zu quantifizieren. Auf der anderen Seite steht der Gesundheitsschutz, welcher natürlich auch eine große Bedeutung hat, aber mindestens ebenso schwer zu quantifizieren ist. Es ist kaum möglich, da das optimale Maß an Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Ganz subjektiv habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland deutliche Öffnungen benötigen, um die vorhandenen und neu geschaffenen Kapazitäten in unseren Krankenhäusern ideal auszunutzen. Besser eine gleichmäßige Belastung als Leerlauf.

Wie bewerten Sie die am Mittwoch beschlossenen Lockerungen der Corona-Auflagen?

Ich bin froh, dass es zu einer Öffnung der Gesellschaft kommt. In einzelnen Punkten kann ich die beschlossenen Maßnahmen jedoch nicht nachvollziehen. Mir erscheint die Schwelle von 800 Quadratmetern für den Einzelhandel mit Ausnahmen für Buchhandel oder Autohäuser als sehr willkürlich.

Man stelle sich vor, ein Geschäft mit 1000 Quadratmetern Fläche sperrt 200 Quadratmeter ab, um doch wieder öffnen zu dürfen. Bei gegebener Kundenzahl würde die Personendichte im Geschäft und damit das Infektionsrisiko steigen. Hier fehlt es an klaren Regelungen zu hygienischen Maßnahmen, die in verschiedenen Szenarien ein gewisses Maß an Sicherheit bieten.

Ich denke auch, dass sich die Akzeptanz für das Tragen eines Mundschutzes in den vergangenen Wochen stark erhöht hat. Wahrscheinlich würden die Menschen eine solche Einschränkung in Kauf nehmen, wenn dadurch weitere Bereiche der Wirtschaft geöffnet werden.

Ebenfalls ist mir nicht klar, warum im Schulbetrieb zunächst höhere Jahrgangsstufen unterrichtet werden sollen. Natürlich brauchen Abiturienten jetzt Hilfe bei den Vorbereitungen, aber abgesehen von dieser Gruppe können ältere Kinder und Jugendliche viel besser online mit Aufgaben versorgt werden als kleinere Kinder.

Auch würde ein Fokus auf die kleineren Kinder es den Eltern ermöglichen, wieder in den Arbeitsalltag zurückzukehren. Ich stelle mir daher die Frage, ob die Strategie etwa von Dänemark, Kitas und Grundschulen zu öffnen, nicht der bessere Weg ist.

Können die Schäden für die Wirtschaft schon annähernd bemessen werden?

Nein. Ein Kollege hat kürzlich seiner Tochter Esspapier mit Arbeitlosenquoten beschriftet verzehren lassen und aus den nicht-gegessenen Zahlen auf die Konjunktur geschlossen. Mehr geht derzeit kaum. Wir leben in einer Krise, bei der Angebot und Nachfrage in der Ökonomie in einer bislang unbekannten Art und Weise zurückgehen. Ohne historische Vorbilder in den Daten haben die Modelle sehr große Unsicherheiten. Aber es werden viele hundert Milliarden Euro sein.

Das Ifo-Institut hat am Freitag eine neue Szenarienrechung veröffentlicht, wonach wir mit einem Rückgang von gut 20 Prozent der Wirtschaftsleistung rechnen müssen. Das stellt die Finanz- und Wirtschaftskrise in den Schatten. Aber die Forscher nennen dies aufgrund der großen Unsicherheiten bewusst nicht „Prognose“ sondern schlicht „Rechnung“.

Wie lange wird es dauern, bis die Schäden aufgearbeitet sind?

Das hängt davon ab, wann welche Bereiche wieder geöffnet werden. Ich persönlich würde Schulen und Kindertagesstätten früh öffnen, da dies kritisch für berufstätige Eltern ist. Außerdem befürchte ich eine steigende Bildungsungleichheit, wenn die Schulen zu lange schließen. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht alle Eltern ihre Kinder daheim bei den Schularbeiten unterstützen. Auch nicht jede Schule kann die Kinder gleichermaßen gut online mit Aufgaben versorgen. Wenn hier über mehrere Monate bildungsferne soziale Schichten keinen guten Zugang zu Bildung haben, dann kann dies durchaus langfristige Wirkungen haben. Mittelfristig bin ich jedoch optimistisch, dass die Wirtschaftsleistung wieder auf frühere Niveaus aufschließt. Aber das hängt dann auch davon ab, wie gut sich unsere Handelspartner von der Krise erholen.

Wie werden Deutschland und die Welt nach Corona aussehen?

Ich glaube nicht, dass es strukturelle Änderungen geben wird. Gerade in Deutschland sehen wir ja, dass unser doch recht weit privatisiertes Gesundheitssystem eine sehr gute Versorgung bietet. Hier gibt es meines Erachtens wenig Reformbedarf. Die Wirtschaft wird sich überlegen müssen, wie sich Teile der Wertschöpfungskette robuster gegenüber solchen Krisen machen lassen. Da wird es Fälle geben, wo kritische Teile der Produktion möglicherweise zurückverlagert werden. Aber das verursacht erhebliche Kosten, allein wegen der demografischen Struktur und fehlender Facharbeiter. Insofern wird es auch hier keine großen Umbrüche geben.

Was muss die Lehre aus Corona sein?

Das werden wir erst in einigen Jahren sagen können, wenn die Krise vorbei ist. Welche Maßnahmen haben was gebracht? Ist man mit einzelnen Beschränkungen zu strikt gewesen oder zu locker? Ich weiß, dass viele neugierige Forscher jetzt schon dabei sind, solche Studien vorzubereiten. Beim nächsten Mal wird es dann hoffentlich seitens der Forschung eine bessere Beratung geben. Gerade in dieser Krise braucht es ein interdisziplinär besetztes Expertengremium. Anders sehe ich nicht, wie Gesundheitsschutz mit Wirtschaft und sozialen Folgen vernünftig in Einklang gebracht werden können.

Bietet Corona die Chance, die EU besser zu organisieren – etwa in Bezug auf eine gemeinsame Wirtschafts- und Steuerpolitik?

Ich sehe keine Notwendigkeit, hier tiefgreifende Reformen durchzuführen. Letztlich sind die Länder unterschiedlich stark von der Krise betroffen und müssen daher auch unterschiedliche Maßnahmen ergreifen beziehungsweise Lehren ziehen. Deutschland hat eindrucksvoll bewiesen, dass eine solide Haushaltspolitik in Normalzeiten wichtig ist, um finanzielle Spielräume in Krisenzeiten zu haben.

Andere EU-Mitglieder haben ihre Haushalte nach der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht ausreichend konsolidiert. Das rächt sich nun. Ich sehe hier keine Verantwortung bei der EU. Das Subsidiaritätsprinzip sollte weiterhin gelten. Im Übrigen schließt das ja nicht aus, dass in den vorhandenen Instrumenten so umgesteuert wird, dass die von der Krise besonders betroffenen Staaten stärker an Mitteln partizipieren.

Sind die von der EU beschlossenen Milliardenhilfen angemessen?

Zum heutigen Zeitpunkt ist das nicht klar. Mich stört aber vor allem die Kriegsrhetorik. Es braucht keinen „Wiederaufbau“ – aus dem einfachen Grund, weil nichts kaputtgegangen ist. Der Kapitalstock, also der Wert der Infrastruktur, Gebäude und Maschinen ist ja durch die Corona-Krise nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Es gilt nun, Einkommensausfälle zu kompensieren, aber eben nicht darum, eine zerstörte Ökonomie wiederaufzubauen. Das ist bei kriegerischen Auseinandersetzungen oder schweren Naturkatastrophen vollkommen anders.

Sollte sich Deutschland an Euro-Bonds beteiligen?

Euro-Bonds poolen die Ausfallrisiken der Anleihen, sodass die gute Bonität etwa Deutschlands die Zinsen für alle Staaten deutlich senken. Gleichzeitig ist dies ein Eingriff in die Haushaltsautonomie und widerspricht damit den EU-Verträgen und auch dem Grundgesetz. Wenn Deutschland helfen soll, dann können wir dies durch direkte Transferzahlungen machen und dabei gleichzeitig Kontrolle bei der Verwendung der Mittel ausüben.

Birgt Corona für Staaten wie Italien die Versuchung, Fehler der Vergangenheit – Staatsverschuldung, angeschlagene Banken – auf Kosten der anderen EU-Staaten zu korrigieren?

Zumindest sehen wir, dass die betroffenen Länder die Staatsschuldenkrise noch nicht überwunden hatten, als nun die neue Krise kam. Das ist keine nachhaltige Haushaltspolitik und letztlich auch von den Ländern selbst zu verantworten. Gezielte Hilfen der EU oder reicher Länder wie Deutschland halte ich für gerechtfertigt und notwendig, auch um Solidarität zu zeigen. Aber eben unter der Voraussetzung, dass die Mittelverwendung nachvollzogen werden kann. In der Entwicklungshilfe wird heutzutage stark auf solche Instrumente gesetzt.

Wie bewerten Sie die Hilfen der Bundesregierung für Betriebe?

Die zur Verfügung gestellten Summen erscheinen mir angemessen. Sollte die Krise länger anhalten, müssten diese gegebenenfalls aufgestockt werden.

Wie lange können wir uns einen Shutdown noch leisten?

Der Haushalt stand auf solider Basis vor dem Einsetzen der Krise. Aber jeder Euro, der zur Krisenbekämpfung verwendet wird, steht anderen wichtigen Bereichen, etwa der Bildung, nicht zur Verfügung. Und ein heute ausgegebener Euro steht morgen nicht zur Verfügung, wenn wir in die Energiewende investieren wollen. Ich denke, dass wir uns den Shutdown schon zwei bis drei Monate leisten können. Aber der Blick muss auch darauf gerichtet sein, was man dann an alternativen Verwendungen nicht realisieren kann.

Mit welchen sozialen Folgen ist zu rechnen?

Ich befürchte, dass Kleinunternehmer, die bis zu zehn Mitarbeiter beschäftigen, und natürlich deren Angestellten die großen Verlierer der Krise sein werden. Ein großer Teil der Bürger hat schlichtweg keine Ersparnisse und kann trotz Kurzarbeitergeld seine Miete nicht mehr bezahlen oder einen Kredit bedienen. Über Bildungsungleichheit hatten wir oben bereits gesprochen. Indirekt droht auch eine Situation der stärkeren Konzentration der Wirtschaft auf wenige Großbetriebe. Das schlägt sich dann im Preisniveau nieder und geht auch vor allem zu Lasten der Menschen mit geringem Einkommen.

Welche Auswirkungen hat Corona auf unser Sozialsystem und die Renten?

Die Gesundheitsausgaben werden leicht steigen, da Krankenhäuser derzeit gut vergütete Therapien aussetzen müssen, um freie Kapazitäten zu schaffen. Das umlagefinanzierte Rentensystem ist abhängig von Beitragszahlungen der Beschäftigten. Werden diese geringer und wird gleichzeitig das Rentenniveau konstant gehalten, dann entsteht eine Finanzierungslücke. Die Rentenversicherung hat jedoch aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung der letzten Jahre rund 40 Milliarden Euro Rücklagen, die nun aufgezehrt werden. Ich sehe daher keinen Bedarf für Beitragssatzanpassungen.

Welche Konsequenzen muss Corona für unser Gesundheitssystem haben?

Wir werden einen besseren Pandemieplan benötigen. Der Mangel an Schutzbekleidung ist ein Problem, welches sich jedoch mittelfristig leicht lösen lässt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird sicher in Zukunft entsprechende Vorräte anlegen. Das Gesundheitssystem in Deutschland demonstriert ja geradezu eindrucksvoll, wie leistungsfähig es ist. Da sehe ich keinen Reformbedarf. Ein Problem wird aber stärker in den Fokus treten, und das ist die Bezahlung von Pflegepersonal. Die Einkommenskonzentration hat im Gesundheitssektor in der Vergangenheit zulasten der weniger Hochqualifizierten deutlich zugekommen. Ich vermute, dass hier ein Umdenken zu Gunsten des Pflegepersonals einsetzen wird.

Aus der Autobranche werden die Stimmen nach staatlichen Investitionen lauter, um den Absatz anzukurbeln. Fänden Sie eine solche staatliche Förderung angemessen?

Die Frage von Konjunkturprogrammen stellt sich mir noch nicht. Solange die Wirtschaft noch nicht wieder hochgefahren ist, würden die Maßnahmen ohnehin nicht greifen. Ich persönlich würde eher versuchen, den Branchen und Arbeitnehmern gezielt zu helfen, die besonders von der Krise betroffen sind. Man könnte etwa für eine gewisse Zeit die Mehrwertsteuer für die Gastronomie ermäßigen. Diese Gewerbe können nicht einfach nachholen, was an Umsätzen Corona-bedingt ausgefallen ist.

Der Kauf von Pkw kann sich hingegen im Jahr verschieben und nach der Krise nachgeholt werden. Da wäre es meines Erachtens besser, die Erholung der Branche zu beobachten und dann zu einem späteren Zeitpunkt über Maßnahmen zu sprechen. Jetzt sollten die knappen Mittel dort eingesetzt werden, wo die Verluste am größten sind.