Vorerst kein Lohnplus, aber Corona-Hilfe für VW-Mitarbeiter

Mitarbeiter in Wolfsburg arbeiten an einem Golf 8.

Angesichts der Corona-Krise haben sich VW und IG Metall in den Tarifverhandlungen auf einen Sonderweg geeinigt. Bis Ende Dezember gilt der bisherige Entgelt-Tarifvertrag weiter. Die rund 120.000 Mitarbeiter der Volkswagen AG erhalten also vorerst keine Lohnerhöhung, dafür aber Unterstützung für die Corona-Krise. Das teilten am Donnerstag beide Seiten mit.

Aufschlag bei Kinderbetreuung zu Hause

So bekommen etwa Eltern, die ihre Kinder derzeit zu Hause betreuen müssen, eine Aufstockung der staatlich vorgesehenen 67 Prozent des entgangenen Gehalts – prozentual gestaffelt, je nach Entgeltstufe. Voraussetzung ist allerdings, dass zunächst die betrieblichen Freistellungsmöglichkeiten genutzt werden. Außerdem soll der Zuschuss nur fließen, wenn er nicht auf die staatliche Entschädigung angerechnet wird.

Daneben können nun mehr Beschäftigte die jährliche Einmalzahlung, die es seit vergangenem Jahr gibt, in sechs freie Tage umwandeln: Eltern, deren Kinder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben – bisher galt als Obergrenze das Ende des 10. Lebensjahres. Die Möglichkeit haben auch Mitarbeiter mit pflegebedürftigen Angehörigen. Pro Kind und Pflegebedürftigem ist dies künftig außerdem insgesamt fünf Mal statt bisher zwei Mal möglich.

Darüber hinaus wird das mobile Arbeiten flexibler. Bei Beschäftigten, die Beginn und Ende ihrer täglichen Arbeitszeit selbst festlegen können, ist eine von elf auf neun Stunden verkürzte Ruhezeit möglich. Eltern können sich also zum Beispiel am Nachmittag um ihre Kinder kümmern und abends bis zu einer späteren Uhrzeit weiterarbeiten.

VW-Mitarbeiter können Sabbatical nehmen

In Zukunft ist zudem ein Sabbatical, also eine Auszeit möglich. VW geht währenddessen beim Gehalt in Vorleistung, der Mitarbeiter zahlt erst im Anschluss zurück: Beschäftigte können sich bis zu sechs Monate freistellen lassen und erhalten währenddessen 75 Prozent ihres Bruttogehalts. Zurück bei der Arbeit bekommen sie weiterhin nur 75 Prozent, bis die Minusstunden ausgeglichen sind.

Die Verhandlungen über eine Lohnerhöhung sind damit um acht Monate verschoben. Der Haustarifvertrag gilt ab 1. Mai für die Werke Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Kassel sowie die Braunschweiger VW Financial Services.

„Das Tarifergebnis passt in die Zeit“, stellte Thorsten Gröger fest, Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Aufgrund der „vielen Eltern, die aktuell wegen geschlossener Kitas und Schulen in Schwierigkeiten geraten sind, sind wir froh, dass wir hier Verbesserungen erzielen konnten“. Eine wirkliche Errungenschaft für die Zukunft sei die Möglichkeit einer Auszeit. „Wir haben verstanden,dass unsere Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit haben wollen für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig erscheinen: Zeit für Freunde, für die Familie oder für gesellschaftliches Engagement.“

Arne Meiswinkel, Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG und Verhandlungsführer des Unternehmens, sagte: „Die einzig richtige Antwort ist unter diesen Voraussetzungen ein Abschluss auf Sicht: mit kurzer Laufzeit, mit dem Ziel, auch in schwieriger Zeit unsere wichtigen Projekte voranzubringen, und mit dem Anspruch, für unsere Beschäftigten pragmatische und lebensnahe Lösungen zu finden, damit sie die Situation bestmöglich meistern können.“

Osterloh: Krise wird nicht zum Nachteil der Mitarbeiter missbraucht

Betriebsratschef Bernd Osterloh erklärte: „Wegen der Pandemie sind etwa 80.000 Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit, und die Liquidität des Unternehmens ist ein Überlebensthema. Deswegen haben wir die Haustarifrunde um acht Monate verschoben auf eine Zeit, in der wir wieder nach vorne schauen können und Planbarkeit haben.“ VW werde auch diese Krise überwinden. „Und dann werden wir unseren fairen Anteil am Unternehmenserfolg einfordern – Betriebsrat und IG Metall werden dafür sorgen, dass der Vorstand die Corona-Krise nicht zum Nachteil der Kolleginnen und Kollegen missbraucht.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

