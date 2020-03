IT-Chef Hofmann verlässt VW

Ein selbstgestecktes Ziel von Volkswagen ist, in möglichst rascher Zeit, IT-Kompetenz aufzubauen. Sie gilt als der Schlüssel für den künftigen Unternehmenserfolg, weil sich Autos zunehmend zu rollenden, internetfähigen Computern entwickeln. Als Maßstab in der Branche gilt der US-Elektroautobauer Tesla. Zu ihm will Volkswagen so schnell wie möglich aufschließen, um nicht Marktanteile zu verlieren. In diesem Wettrennen gibt es nun allerdings einen Rückschlag. Martin Hofmann, Leiter Konzern-IT, verlässt zum 1. April das Unternehmen. Das bestätigte VW am Freitag gegenüber unserer Zeitung.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass die Trennung einvernehmlich und auf eigenen Wunsch Hofmanns erfolge. Seine Aufgaben soll interimsweise Beate Hofer übernehmen. Nach VW-Angaben ist Hofmann seit mehr als 18 Jahren in verschiedenen Funktionen für den Konzern tätig gewesen. Im Oktober 2011 wurde er zum Leiter der Konzern-IT berufen. Beate Hofer, Leiterin IT-Sicherheit, ist gelernte Diplom-Kauffrau und seit 29 Jahren bei Volkswagen beschäftigt.