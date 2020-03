VW-Betriebsrat kritisiert: Produktion soll erst Freitag stehen

VW wird nach Angaben des Betriebsrats ab Freitag die Produktion in seinen Werken wegen des Corona-Ausbruchs stoppen. Das teilten die Arbeitnehmervertreter am Dienstagmorgen mit. Der Zeitpunkt sei aber zu spät gewählt, weil die Mitarbeiter in der Produktion die Vorgaben des Robert Koch-Instituts zur Eindämmung des Corona-Ausbruchs nicht einhalten könnten. Es dürfe innerhalb des Unternehmens nicht zu einer Zweiklassen-Gesellschaft kommen, forderte der Betriebsrat. Bürokräften werde Homeoffice ermöglicht, die Beschäftigten in der Produktion würden aber weiterhin auf engem Raum zusammenarbeiten. Das nehme der Betriebsrat nicht hin.

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian sagte auf der Jahrespressekonferenz, die in diesem Jahr virtuell stattfand, dass es auch für das Werk Wolfsburg Diskussionen gebe, wie lange dort die Produktion noch weitergefahren werde. Die Entscheidung werde noch am Dienstag fallen. Kilian kündigte an, dass der Autobauer plane, Kurzarbeitsgeld in Anspruch zu nehmen.

VW-Vorstandschef Herbert Diess sagte, dass ein Herunterfahren der Werke erforderlich sei, um das Ausbreiten des Coronavirus einzudämmen. Es gehe nun vorrangig darum, die VW-Mitarbeiter und ihre Mitarbeiter zu schützen. Bei den Schließungen gehe es zunächst um Zeiträume von ein bis drei Wochen.

In China, wo das Coronavirus zuerst aufgetreten war, werde die Produktion dagegen aktuell wieder hochgefahren, sagte Diess. Die chinesische Regierung betreibe ein „sehr konsequentes“ Krisenmanagement. Die Reaktion auf den Corona-Ausbruch sei zwar recht spät erfolgt, dann aber zielgerichtet gewesen. Dazu hätten Reisebeschränkungen gehört, Abstandsvorgaben für die Bevölkerung und das Tragen von Masken. Gleichzeitig sei die chinesische Regierung bestrebt, Logistikketten – zum Teil auch mit Sondergenehmigungen – aufrechtzuerhalten. China steuere zudem „sehr schnell um“, um die Wirtschaft wieder anzuschieben. Diess sagte weiter, dass er in diesem Jahr noch mit Sondermaßnahmen der chinesischen Regierung rechne, um die Konjunktur zu beleben.

Die bisherigen Ankündigungen der Politik auf europäischer und auf Bundesebene begrüßte der VW-Chef.