Corona – VW-Chef Diess warnt vor schwierigem Jahr 2020

Das Jahr 2019 brachte für den VW-Konzern noch einmal Rekorde. Doch das, was der Abgas-Betrug sowie unter anderem der Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht schafften, scheint nun dem Coronavirus zu gelingen – VW auszubremsen. Das deutete VW-Vorstandschef Herbert Diess am Dienstagmorgen an. „2020 ist ein sehr schwieriges Jahr. Die Corona-Pandemie stellt uns vor unbekannte operative und finanzielle Herausforderungen. Zudem sind nachhaltige Konjunktureinflüsse zu befürchten“, sagte der VW-Chef. Durch die Bündelung der Kräfte, die enge Zusammenarbeit und die gute Moral im Konzern werde es VW aber gelingen, die Corona-Krise zu bewältigen, versuchte Diess, Optimismus zu verbreiten.

Ob der sich auf die VW-Belegschaft überträgt, bleibt abzuwarten. Denn was Corona konkret in Zahlen bedeuten kann, deuteten bereits die Verkaufszahlen für den Februar an: Weltweit gingen die Auslieferungen um 24 Prozent zurück, in China sogar um dramatische 74 Prozent. Das trifft VW besonders, weil das Reich der Mitte der größte und damit wichtigste Markt für die Wolfsburger ist. Der Kurs der VW-Aktien schmierte durch den Corona-Ausbruch brutal ab, so verlor etwa die VW-Vorzugsaktie binnen einer Woche knapp 31 Prozent an Wert, notierte am Montagabend bei 98,60 Euro.

Nun aber ein Blick zurück, in die – man möchte schon sagen gute, alte – Vergangenheit. 2019 verkaufte der VW-Konzern weltweit knapp 11 Millionen Autos, ein Plus von 1,3 Prozent. Der Umsatz stieg sogar um 7,1 Prozent auf 252,6 Milliarden Euro. Unterm Strich blieb ein Gewinn von rund 14 Milliarden Euro, 15,4 Prozent mehr als noch im Jahr 2018. Die operative Umsatzrendite, also der Gewinn gemessen am Umsatz, verbesserte sich von 5,9 Prozent im Jahr 2018 auf 6,7 Prozent. Damit hat der Konzern wichtige strategische Ziele erreicht.

Nun noch ein Blick auf die Konzern-Kernmarke VW, die für unsere Region eine besonders wichtige Rolle spielt. Der Absatz sank im Vergleich zu 2018 von 3,71 Millionen Fahrzeugen auf knapp 3,68 Millionen. Dennoch steigerte die Marke den Umsatz um 4,5 Prozent auf 88,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen legte um 18,8 Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Euro zu. Allerdings müssen 1,9 Milliarden Euro Sondereinflüsse abgezogen werden, dazu gehören unter anderem die Kosten für die juristische Aufarbeitung des Abgas-Betrugs. Nach VW-Angaben konnten Ertragsrückgänge aus dem rückläufigen Absatz unter anderem durch die Preisgestaltung aufgefangen werden.

Vom positiven Geschäftsjahr sollen auch die VW-Aktionäre profitieren. Der Autobauer will die Dividende je Vorzugsaktie von 4,86 Euro auf 6,56 Euro erhöhen, die für die Stammaktie von 4,80 Euro auf 6,50 Euro.