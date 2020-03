Sparkassenverband: Einsatz der Kommunen positiv

Die Kommunen im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) wollen die Nord-LB-Tochter in eigener Trägerschaft übernehmen. Der Präsident des niedersächsischen Sparkassenverbands (SVN), Thomas Mang, bezeichnete den Einsatz der Kommunen am Donnerstag als „bemerkenswert“ und „positiv“. „Es gibt ein Bedürfnis nach einer eigenen Sparkasse, sonst würden sie sich ja nicht so ins Zeug legen“, so Mang.

Ist an Tempo interessiert bei der Frage, ob die Landessparkasse Teil der Nord-LB bleibt oder nicht: Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen. Foto: Lucas Bäuml / dpa

Der Verband habe für das Vorhaben große Sympathie. Es müsse allerdings geklärt werden, wie die BLSK herausgelöst werden kann, ohne dass es die Nord-LB belastet. Das von den Kommunen beauftragte Gutachten beim einem Münsteraner Beratungsunternehmen würde auch vom SVN auf den Prüfstand gestellt. Zu einem Zeitplan für eine mögliche Herauslösung wollte sich Mang nicht äußern. Die Frage aber, ob die BLSK nun herausgelöst wird oder nicht, sollte laut Mang nicht „monatelang vor sich hinschmoren“.