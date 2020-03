Fahrverbote: ADAC will Debatte beenden -- und Verbrenner behalten

In Berlin, Hamburg, Stuttgart und Darmstadt sind sie bereits in Kraft, in sechs weiteren deutschen Städten sind sie beschlossen und in 15 Städten will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sie einklagen: Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge mit der Abgasnorm unter Euro 6. Doch damit muss Schluss sein, fordert...