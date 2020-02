VW stellt Antrag für Batteriefabrik – Erweiterung mitgeplant

Bei VW in Salzgitter ist bereits eine Pilotanlage zur Batteriezell-Fertigung in Betrieb.

Zum Jahreswechsel 2023/2024 will VW mit seinem schwedischen Partner Northvolt in Salzgitter in die Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos einsteigen. Der Bauantrag für die neue Fabrik soll nach VW-Angaben im März gestellt werden. Zwar ist zunächst die Produktion einer Batteriekapazität von jährlich 16 Gigawattstunden vorgesehen. Im Bauantrag wird aber eine mögliche Erweiterung auf 24 Gigawattstunden bereits berücksichtigt und beantragt. Das bestätigte ein Sprecher des Autobauers unserer Zeitung. „Entschieden ist die Erweiterung aber nicht, es geht lediglich um die Option“, sagte er.

Entstehen wird die Fabrik auf dem Gelände des VW-Motorenwerks im Norden Salzgitters. Gebaut werden sollen zunächst zwei Produktionseinheiten mit einer Kapazität von jeweils acht Gigawattstunden. Ob VW die Kapazität aufstockt, hängt auch ab vom Erfolg der E-Modelle. Ende vergangenen Jahres ist in Zwickau die Produktion des rein elektrischen Kompaktwagens ID.3 angelaufen. In diesem Sommer soll das Auto zu den Händlern kommen. Schrittweise sollen diesem Modell weitere rein elektrische folgen. Für die Produktion dieser Autos will VW die Werke in Emden und Hannover umrüsten. In Zwickau sollen in diesem Jahr 100.000 E-Autos gebaut werden, ab 2021 bis zu 330.000 jährlich.

Der ID.3 wird mit drei unterschiedlichen Batteriegrößen angeboten, die entweder 45, 58 oder

77 Kilowattstunden leisten. Gemessen an diesem Leistungsspektrum könnte die neue Fabrik in Salzgitter rein rechnerisch Batteriezellen für jährlich knapp 208.000 bis rund 355.000 Stromer liefern. Das entspräche in etwa der Kapazität des Werks in Zwickau.

Bisher bezieht VW Batteriezellen von asiatischen Lieferanten. Für den Aufbau einer eigenen Batteriezell-Fertigung sprechen zwei Argumente: Erstens wird so die Abhängigkeit von Lieferanten vermieden, zweitens entfällt auf die Batterie von E-Autos ein Großteil der Wertschöpfung.

Schon heute werden Batteriezellen im VW-Komponentenwerk Braunschweig zu Batteriesystemen gebündelt. Dafür wurde die Produktion eigens ausgeweitet. Wenn alles wie geplant läuft, werden die Batteriezellen ab 2024 aus Salzgitter kommen.

Bis dahin dürfte es auch eine Entscheidung geben, ob die Produktionskapazität dort doch erweitert wird. Wird der Bauantrag samt möglichem Ausbau der Kapazität genehmigt, dann gilt die Baugenehmigung nach niedersächsischer Bauordnung zunächst nur für die nächsten drei Jahre.

