Übernahme: Ferienflieger Condor hat einen neuen Eigentümer

Die strauchelnde Airline Condor steht kurz vor der Übernahme. Wie die deutsche Charterfluggesellschaft am Freitag mitteilte, ist ein Käufer für den Ferienflieger gefunden worden. Auf einer Pressekonferenz am späten Vormittag in Frankfurt am Main will das Management gemeinsam „mit dem neuen Eigentümer“ über die Neuausrichtung informieren. Wer der Käufer ist, gab Condor vorerst nicht bekannt.

Zuletzt waren im Bieterverfahren um Condor drei ernsthafte Interessenten in Medienberichten genannt worden: Die polnische Fluggesellschaft LOT, der US-Finanzinvestor Apollo gemeinsam mit deutschen Reiseveranstaltern und einem Co-Investor sowie als dritter Bieter die britische Investmentgesellschaft Greybull.

Insolvenz von Thomas Cook machte Condor zu schaffen

Die einst zum insolventen Reiseveranstalter Thomas Cook gehörende Fluggesellschaft hielt sich zuletzt nur mit einem staatlichen Überbrückungskredit über 380 Millionen Euro in der Luft . Das Frankfurter Unternehmen war in die Pleite des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook hineingezogen worden, hat aber in den vergangenen Jahren meist Gewinne eingeflogen.

In der Verwaltung wurden in der Folge 170 Stellen abgebaut und bei den Flugbegleitern 150 Stellen, dazu wurden Sanierungstarifverträge mit allen relevanten Gewerkschaften abgeschlossen.

