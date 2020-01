„Der Fachkräftemangel verschärft sich“

Weniger Bürokratie, schnellere Entscheidungen. Das sind zwei Forderungen, die Helmut Streiff, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig, im neuen Jahr an die Politik erneuert. Die IHK empfängt am Dienstagabend etwa 1000 Gäste zu ihrem Neujahrsempfang in der Gebläsehalle der Ilseder Hütte. Im Interview mit Andreas Schweiger sprach Streiff vorab über Chancen und Herausforderungen des neuen Jahres.

Herr Streiff, welche Bedeutung hat der Neujahresempfang für die regionale Wirtschaft?

Der Neujahresempfang hat eine schöne Tradition, die nun schon

25 Jahre zurückreicht. Wir als IHK sind stolz darauf, dass wir dieses gesellschaftliche Ereignis nicht aus den Mitgliedsbeiträgen finanzieren, sondern stets Unterstützer finden. Das macht diesen Neujahrsempfang so besonders. Er bietet den Gästen eine ideale Gelegenheit, außerhalb der Reihe gute Gespräche zu führen – er ist eine Art Marktplatz der Informationen. Ich habe gehört, dass dabei auch schon das ein oder andere Geschäft angebahnt wurde. Außerdem wollen wir als IHK allen Danke sagen, die uns unterstützt haben. Dass wir stets gut 1000 Gäste begrüßen können, zeigt, wie beliebt der Empfang ist.

Was nehmen Sie Positives aus dem Jahr 2019 mit?

Wenn ich aus Perspektive der IHK antworte, dann freut es mich sehr, dass sich das Verhältnis der sieben Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen enorm verändert hat und sie wirklich zusammengewachsen sind. Früher gab es die IHK Braunschweig, die IHK Hannover sowie die Arbeitsgemeinschaft der fünf übrigen niedersächsischen Kammern. Mir war und ist es aber sehr wichtig, dass alle Kammern in Niedersachsen gegenüber der Politik möglichst mit einer Sprache sprechen. Daher habe ich mir schon zu meinem Amtsantritt im Jahr 2016 vorgenommen, das Verhältnis der niedersächsischen Kammern untereinander zu verbessern. Der damalige niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies hat das sehr unterstützt. Mit der aktuellen Situation bin ich wirklich zufrieden.

Wie können Sie das messen?

Ich habe in meiner Zeit als Präsident der IHK Braunschweig stets den Kontakt zu den Mitgliedern der niedersächsischen Landesregierung gesucht und gepflegt, was sich als sehr wertvoll erwiesen hat. Es ist also wichtig, Kontakt zur Politik zu halten, was sich auf alle Kammern übertragen lässt und durch ein gemeinsames Auftreten verstärkt wird. Wir sind zum Beispiel mit dem aktuellen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann in Gesprächen, eine Clearing-Stelle für Bürokratieabbau aufzubauen. Das ist aus Sicht der Wirtschaft ein enorm wichtiges Thema, das an Gewicht gewinnt, wenn alle Kammern mit einer Sprache sprechen. Ich habe die Hoffnung, dass diese Clearing-Stelle noch in diesem Jahr kommt.

Ein zweiter Punkt, über das mit der Politik gesprochen werden sollte, ist ein Planungsbeschleunigungsgesetz, das ich mehr sehr wünsche.

Was soll dieses Gesetz verändern?

Wir müssen zum Beispiel den Ausbau der Infrastruktur schneller hinbekommen, denken Sie nur daran, über wie viele Jahre sich die Planungen und Diskussionen zum Ausbau der A39 und zum Bau der Weddeler Schleife ziehen. Das kann nicht sein, wir verlieren als Volkswirtschaft und Gesellschaft zu viel an Kraft.

Es sollte gesetzlich dafür gesorgt werden, dass das allgemeine Interesse über dem Einzelinteresse steht und es deshalb zum Beispiel nur noch ein Verfahren gibt, in dem Widersprüche und Einwände gegen eine Planung abgearbeitet werden – und das final und nicht wie bisher in einer Art Endlosschleife. Es kann doch auch nicht sein, dass in unserer Region seit acht Jahren an einem Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Windkraftanlagen gearbeitet wird und es in dieser Zeit bei drei Anläufen zu keiner Genehmigung kommt.

Das Verständnis der Bürger für Politik hat deshalb leider stark abgenommen. Ich appelliere daher an die Politik, den Bürgern zu zeigen, dass es auch anders geht.

Besteht nicht auch die Gefahr, im internationalen Vergleich abgehängt zu werden, wenn bei uns Entscheidungen etwa zum Infrastrukturausbau Jahre auf Eis liegen, bevor es zur Umsetzung kommt?

Wir sollten hinterfragen, ob wir nicht jetzt schon in vielen Dingen abgehängt sind. Ich sehe die Gefahr, dass zu viele deutsche Unternehmen ins Ausland vertrieben werden. Da sind zu lange Entscheidungswege nur ein Mosaikstein. Ein anderer ist die Energiewende, die ich im Kern unterstütze. Es ist aber ganz klar, dass die exportierende Industrie geschwächt wird, wenn im nächsten Jahr der höhere CO 2 -Preis kommt, weil wir das im Alleingang machen. Und auch bei der vergleichsweise hohen steuerlichen Belastung der Unternehmen in Deutschland besteht Handlungsbedarf.

Drückt das auf die Stimmung der Unternehmen?

Wir kommen aus einem goldenen Zeitalter und befinden uns in einer paradoxen Situation: Auf der einen Seite floriert die Wirtschaft, wir haben Vollbeschäftigung, und es gibt ein enormes Sparvermögen der Deutschen, das mehr als sechs Billionen Euro beträgt.

Auf der anderen Seite gibt es eine große Skepsis. Die jüngste Befragung der exportierenden Industrie zum Beispiel hat ergeben, dass nur 20 Prozent der befragten Unternehmen eine weitere Aufwärtsentwicklung erwarten. 33 Prozent gaben an, dass sie von schlechteren Geschäften ausgehen. Das liegt auch an der Regulatorik, an den administrativen Auflagen und zum Beispiel an Forderungen, den Mindestlohn auf

12 Euro zu erhöhen, was natürlich auch die Unternehmen anderer Branchen betrifft.

Vor diesem Hintergrund kann ich eine gewisse Skepsis in den Unternehmen verstehen, zumal es schwierig wird, zusätzlich noch all die Begehrlichkeiten zu finanzieren.

Was meinen Sie konkret?

Dass die sehr gute Entwicklung in den vergangenen Jahren hohe Erwartungshaltungen erzeugt. Ein Beispiel habe ich Ihnen mit dem Mindestlohn schon genannt. Ich denke zum Beispiel auch an Arbeitszeitverkürzungen, die Thema in Tarifverhandlungen sind. All diese Begehrlichkeiten kann ich nur erfüllen, wenn es mir als Unternehmen gut geht.

Wenn junge Berufspolitiker wie der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert zudem eine Diskussion um Enteignungen entfachen, dann erhöht das nicht unbedingt die Investitionsbereitschaft der Unternehmen.

Was stimmt Sie optimistisch?

Dass sich doch vieles zum Positiven verändert. Schauen Sie zum Beispiel nach Salzgitter. Dort entstehen Windräder bei MAN und bei Salzgitter Flachstahl. Bei Salzgitter Flachstahl sind die Windräder Teil des Salcos-Projektes, mit dem das Unternehmen Stahl perspektivisch nahezu CO 2 -neutral produzieren will. Mich stimmt auch optimistisch, dass Alstom in Salzgitter einen Wasserstoffzug baut und dass Volkswagen in Braunschweig die Produktion von Batteriesystemen erweitert.

Ich hätte mich zwar gefreut, wenn sich die TU Braunschweig bei der Exzellenzinitiative durchgesetzt hätte und wenn unsere Region den Zuschlag für eine vom Bund geförderte Batterie-Forschungsfabrik bekommen hätte. Ich bin aber überzeugt, dass wir in unserer Region trotzdem sehr viel erreichen – dass wir das können, zeigen zahlreiche Beispiele.

Was muss 2020 angepackt werden?

Es ist gut, dass die entspannte Situation auf dem Arbeitsmarkt dafür sorgt, dass sich die Politik nun wieder um das Thema Arbeit und Ausbildung kümmern kann. Da gibt es bereits gute Ansätze, zum Beispiel die Aufwertung des Meisters zum „Bachelor Professional“ oder dass die Abschlussprüfung nach einer Ausbildung nur noch von zwei und nicht mehr von drei Prüfern abgenommen werden muss. Das hilft uns, weil es immer schwieriger wird, ehrenamtliche Prüfer zu finden.

Andere Themen, die es anzupacken gilt, sind die Digitalisierung sowie die – auch finanziellen – Auswirkungen des Klimawandels, die Entbürokratisierung und die zum Teil völlig überzogenen Auflagen aus Denkmalschutz, Brandschutz und Datenschutz.

Bleiben wir beim Thema Arbeit – wie bewerten Sie die Auswirkungen des Fachkräftemangels?

Der Fachkräftemangel ist da, trifft viele Branchen und wird sich verschärfen. Deshalb setze ich mich sehr für eine gezielte Berufsorientierung an den Schulen ein. Derzeit registrieren wir eine Fehlentwicklung, die wir uns nicht mehr leisten können: In der gewerblichen Ausbildung liegt die Abbrecherquote bei 20 Prozent, an den Hochschulen bei 40 Prozent. Daran müssen wir dringend arbeiten.

Wir müssen außerdem an einer besseren Versorgung der Berufsschulen mit Lehrern arbeiten. Die Versorgungsquote liegt dort zum Teil bei unter 85 Prozent.

Positiv bewerte ich die Bemühungen, Seiteneinsteigern den Weg ins Berufsleben zu ebnen. Dazu gehört zum Beispiel das Programm Valikom von verschiedenen Kammern, bei dem die Teilnehmer berufsbezogene Kompetenzen nachweisen können. Sie haben danach zwar keinen Berufsabschluss, aber ein Zertifikat, das ihre Kompetenzen ausweist.

Der Brexit und der Handelskonflikt waren im vergangenen Jahr große Unsicherheitsfaktoren für die Wirtschaft. Erledigen sich diese beiden Probleme im neuen Jahr?

Diese Großwetterlage hat nicht nur für Unsicherheit gesorgt, sondern sich bereits auf die Geschäftssituation in vielen Unternehmen ausgewirkt. Beim Brexit ist es gut, dass es nun endlich zu einer Entscheidung gekommen ist. Ich setze darauf, dass sich die Vernunft durchsetzt und Regelungen gefunden werden, die es erlauben, die Geschäfte mit Großbritannien wie bisher fortzusetzen.

Diese Zuversicht habe ich beim Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht. Ich bin noch nicht überzeugt, dass es tatsächlich zu einer Übereinkunft zwischen beiden Ländern kommt. Sollte es sie dennoch geben, dann wird es Monate dauern, bis sie sich auswirken wird. Deshalb habe ich zunächst nur die Hoffnung, dass sich die Situation nicht noch verschlechtert.

Was sind die Stärken unserer Region?

Dazu gehören der Mut und die Fähigkeit, den in vielen Bereichen anstehenden Wandel aktiv anzugehen. Als Beispiel habe ich den Bau von Windkraftanlagen in Industriegebieten und die Investitionen in den Ausbau der Elektro-Mobilität bereits genannt. Außerdem finden sich in unserer Region viele Unternehmen wie die Volksbank Brawo, die bereit sind, sich sozial zu engagieren und zu investieren. Das ist nicht selbstverständlich.

Eine weitere Stärke sind die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in unserer Region. Wir sind so in der Lage, neue Entwicklungen zügig in die Serienreife zu bekommen.

Das heißt, Sie gehen optimistisch zum Neujahrsempfang?

Ja, ich bin trotz aller Herausforderungen zuversichtlich, dass sich unsere Region und die Unternehmen weiterhin positiv entwickeln werden. Ich freue mich aber nicht nur deshalb auf den Neujahrsempfang, sondern habe noch eine spezielle Mission: In der IHK Braunschweig wird in diesem Jahr die Vollversammlung gewählt. Leider ist es nicht ganz einfach, Kandidaten für die Wahl zu finden.

Dabei ist es interessant und wichtig, die Arbeit der IHK mitzugestalten und der Wirtschaft unserer Region eine Stimme zu geben. Ich mache das schon seit vielen Jahren mit großer Begeisterung und freue mich daher über alle Kandidaten. Eines ist übrigens den Mitgliedern unseres „Parlaments der Wirtschaft“ garantiert: die Einladung zu unserem Neujahrsempfang.