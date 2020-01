A39 wird Teststrecke für automatisiertes Fahren

Der Straßenverkehr soll sicherer und komfortabler werden, der Schadstoffausstoß verringert: Unter dieser Zielsetzung wird am Mittwoch auf der A39 bei Cremlingen im Kreis Wolfenbüttel das sogenannte Testfeld Niedersachsen in Betrieb genommen. Entlang der Autobahnen 2, 39 und 391 sowie einiger Bundes- und Landstraßen in unserer Region sollen Daten von Verkehrsteilnehmern anonym erfasst sowie automatisierte und vernetzte Fahrzeuge getestet werden. Im ersten, am Mittwoch eröffneten Abschnitt geschieht das zunächst entlang der A39.

Verantwortlich für das vom Land Niedersachsen, vom Bund und der EU geförderte Testfeld ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), beteiligt sind daneben der ADAC sowie die Unternehmen Continental, IAV, Nordsys, Oecon, Siemens, VW und die Wolfsburg AG. In einem ersten Schritt wurden entlang der A39 zwischen Braunschweig und Wolfsburg 71 Masten errichtet, die mit Kameras ausgerüstet sind und Daten erfassen. Diese Messpunkte können mit entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen sowie untereinander kommunizieren.

Erfasst werden unter anderem Verkehrsdichte, Staus, Bewegung und Fahrverhalten. Diese Daten sollen genutzt werden können, um automatisierten Systemen in Echtzeit Handlungsanweisungen zu geben. Das werden automatisierte Fahrzeuge sein, die die von ihnen selbst gesammelten Daten mit den Informationen, die entlang der Strecke von den Messpunkten zusammengetragen werden, ergänzen. Verbessert werden sollen so unter anderem Assistenzsysteme für das Abstandhalten und den Spurwechsel. Das Projekt bereitet quasi den automatisierten Verkehr von morgen vor. Experten erwarten, dass voll autonomes Fahren erst in den 2030er Jahren an Bedeutung gewinnt.

Professor Karsten Lemmer vom federführenden DLR sagte am Mittwoch: „Das Testfeld Niedersachsen ist wichtig, damit wir die Vorteile, die uns die Technologie des automatisierten und vernetzten Fahrens bietet, in der Praxis nutzbar machen können. Mit den gewonnenen Forschungserkenntnissen schafft das DLR bessere Entscheidungsgrundlagen für die Transformation unserer Mobilität – hin zu einem optimierten Verkehrsfluss und weniger Ressourcenverbrauch.“

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erwartet, dass automatisiertes Fahren einen großen Einfluss auf die Mobilität der Zukunft hat. „Deshalb wollen wir diesen Prozess konstruktiv begleiten. Das Testfeld Niedersachsen für automatisierte und vernetzte Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil der niedersächsischen Verkehrsstrategie“, sagte er.