Händler schimpfen: VW verpatzte Markteinführung des Golf 8

Der Rummel war riesig, als der Golf 8 am 24. Oktober des vergangenen Jahres in Wolfsburg vorgestellt wurde. Die jüngste Generation des Brot-und-Butter-Autos der Konzern-Kernmarke ist neben dem rein elektrischen Kompaktmodell ID.3, das in diesem Jahr zu den Händlern kommen soll, der zweite große Hoffnungsträger. Allerdings verpatzte VW die Markteinführung des Golf 8 am 6. Dezember, so sehen es die Händler. Dirk Weddigen von Knapp, Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung des Volkswagen- und Audi-Partnerverbands, sagte unserer Zeitung: „Solch ein Chaos hat es noch nie gegeben.“

Was war passiert? Nach Angaben Weddigen von Knapps fand die Markteinführung bei zahlreichen Händlern ohne die entsprechenden Gölfe statt. Die Hauptdarsteller fehlten also. Weil aber viele Händler große Einführungsaktionen geplant hätten, seien ihr Unmut und ihre Enttäuschung entsprechend groß gewesen. Das Problem der fehlenden Autos sei bis heute nicht flächendeckend gelöst.

Laut Weddigen von Knapp gibt es bundesweit 1000 Händlerstandorte. Je nach Größe hätten nach seinen Angaben an jeden Standort ein oder mehrerer Gölfe zur Markteinführung geliefert werden sollen.

Die Schwierigkeiten seien vielfältig gewesen, sagte des Chef des Händlerverbands. So seien nicht nur viele Autos nicht geliefert worden. Unter den Fahrzeugen, die den Weg zu den Händlern gefunden hätten, seien zahlreiche gewesen, deren elektronische Transportsicherung nicht habe freigeschaltet werden können. Folglich hätten diese Autos zur Markteinführung nicht zur Verfügung gestanden. Dabei habe es sich nicht um bestellte Fahrzeuge gehandelt, sondern um Autos mit umfangreicher Erstausstattung zu Präsentationszwecken.

Von Volkswagen hieß es, dass ein Großteil der Händler die Ausstellungsfahrzeuge direkt zum Start der Markteinführung in der ersten Dezemberwoche erhalten hätten. „In wenigen Fällen trafen diese einige Tage danach ein“, heißt es in einer schriftlichen Antwort an unsere Zeitung.

Derzeit hätten rund

95 Prozent der Händler in Deutschland einen Golf 8 erhalten – das heißt, auch in der fünften Woche nach der Markteinführung warten

5 Prozent der Händler noch auf ihren Ausstellungs-Golf. „Wir gehen davon aus, dass die restlichen Fahrzeuge ebenfalls in Kürze ausgeliefert werden und sind dazu in enger Abstimmung mit unseren Partnern“, heißt es in der VW-Antwort weiter.

Nach Angaben des Autobauers gab es wegen der engen Zeitspanne zwischen Präsentation und Markteinführung Schwierigkeiten, eine ausreichende Zahl voll ausgestatteter Fahrzeuge zu produzieren und rechtzeitig zu allen Händlern zu bringen. Im vergangenen Frühjahr war bekannt geworden, dass VW die Anlaufkurve für den Golf 8 – also die ursprünglich anvisierte Produktionszahl beim Produktionsanlauf – abgeflacht hat. Die Ursache waren Probleme bei der Integration der IT in das neue Auto.