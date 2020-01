Musterprozess gegen VW – Wie viele klagen tatsächlich?

Wolfsburg. Die Zahl der Kläger dürfte in den Vergleichsverhandlungen eine große Rolle spielen. Sie exakt zu bestimmen, ist alles andere als einfach.

Schadenersatz? Und falls ja: wie viel? Zehntausende Besitzer eines vom Abgas-Betrug betroffenen Modells aus dem VW-Konzern werden sehr aufmerksam verfolgen, wie sich die Vergleichsverhandlungen zwischen dem Autobauer und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) entwickeln. Beide vereinbarten in der vergangenen Woche entsprechende Verhandlungen. Der VZBV ist Kläger in einem Musterprozess gegen VW am Oberlandesgericht Braunschweig.

In den Vergleichsverhandlungen wird es um Geld gehen, klar. Aber nicht nur. So hat VW darauf hingewiesen, dass die Faktenlage für die Vergleichsverhandlungen nach wie vor unsicher sei. Gemeint ist die konkrete Zahl der Kläger im Musterprozess. Von ihr ist die Gesamthöhe des eventuell zu zahlenden Schadenersatzes abhängig.

Nach wie vor steht aber die finale Zahl der Kläger nicht fest – und vermutlich wird es eine endgültige Zahl nie geben. Das bestätigte das zuständige Bundesamt für Justiz unserer Zeitung und verwies auf einen aufwendigen Klärungsprozess. Zum Verständnis: Um sich dem Musterfeststellungsklage anzuschließen, mussten sich Kläger in ein Klageregister eintragen, das vom Bundesamt für Justiz Ende 2018 eröffnet wurde.

Nach Angaben des Bundesamtes sind bis zum 29. September des Vorjahres rund 463.000 Anmeldungen für das Klageregister eingegangen und vollständig bearbeitet worden. Allerdings habe es auch doppelte sowie unvollständige Anmeldungen gegeben. Daher könne aktuell von rund 446.000 Anmeldungen ausgegangen werden. Dieser Wert sei dem Oberlandesgericht Braunschweig übermittelt worden.

Ebenfalls bis zum 29. September des vergangenen Jahres seien aber auch rund 77.000 Rücknahme-Erklärungen für das Klageregister eingegangen. Für wie viele Rücknahmen die Erklärungen tatsächlich stehen, könne derzeit nicht angegeben werden, teilte das Bundesamt für Justiz mit. Grund: Etliche Erklärungen seien doppelt übermittelt worden, andere Erklärungen enthielten die Rücknahme mehrerer Anmeldungen. Zudem sei weit mehr als die Hälfte der Rücknahme-Erklärungen ohne Angabe des vom Bundesamt vergebenen Geschäftszeichens erfolgt.

„In diesen Fällen muss zunächst ermittelt werden, ob und wenn zu welchem Geschäftszeichen ein Verbraucher im Klageregister eingetragen wurde“, heißt es in der schriftlichen Antwort des Bundesamtes an unsere Zeitung. Dabei sei festgestellt worden, dass in vielen Fällen die personenbezogenen Angaben der Rücknahme-Erklärung nicht mit den personenbezogenen Angaben einer Anmeldung übereinstimmen.

„Es muss folglich aufwendig geprüft werden, ob die jeweilige Rücknahme-Erklärung einer Anmeldung zweifelsfrei zugeordnet werden kann“, heißt es in der Antwort weiter. Bisher seien mehr als 44.400 Rückname-Erklärungen bearbeitet und ins Klageregister eingetragen worden. Das sei auch dem Oberlandesgericht Braunschweig mitgeteilt worden.

Dieselklagen: VW und Verbraucherschützer starten Gespräche

Um die Zahl der tatsächlichen Kläger zu ermitteln, wäre es nach Angaben des Bundesamtes für Justiz allerdings falsch, die Zahl der Rücknahme-Erklärungen von der Zahl der Anmeldungen abzuziehen – obwohl das doch so schön einfach wäre. Die Erklärung: Das Bundesamt sei nicht befugt, die Anmeldungen inhaltlich zu prüfen. So könne es zum Beispiel nicht überprüfen, ob der vom Anmelder angegebene Motor vom Musterfeststellungsverfahren überhaupt erfasst ist. Gut möglich also, dass die ein oder andere Registrierung ungültig ist.

Das Bundesamt könne lediglich prüfen, ob eine Anmeldung alle Pflichtangaben enthält und ob sie fristgerecht eingegangen ist. Deshalb sei es dem Bundesamt auch künftig nicht möglich, eine endgültige und um die Rücknahmen bereinigte Zahl der Klage-Anmeldungen zu nennen.

Daraus kann wohl abgeleitet werden, dass dieser Punkt in den Vergleichsverhandlungen eine besondere Rolle spielen wird.