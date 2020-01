Aktien New York: Anleger gehen auf Nummer sicher

New York. Nach einem verheißungsvollen Jahresauftakt hat der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran den US-Aktien einen Dämpfer verpasst. Der Dow Jones Industrial fiel bis zum Handelsschluss um 0,81 Prozent auf 28 634,88 Punkte. Der Euro erholte sich. Zuletzt wurden in New York 1,1162 US-Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1147 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8971 Euro.